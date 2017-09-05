Корейский представитель в России ожидает рост взаимных турпотоков

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Турпотоки между российскими дальневосточными регионами и Южной Кореей растут, а перспективы развития туризма между странами улучшаются, заявила в интервью РИА Новости во вторник директор Дальневосточного представительства Национальной организации туризма Кореи Чо Юнми.

Собеседница агентства подчеркнула, что на выставке "Улица Дальнего Востока", которая открылась 5 сентября в преддверии Восточного экономического форума, Южная Корея стала единственным иностранным участником среди субъектов Дальневосточного Федерального округа России.

"Мы очень переживали по этому поводу и опасались, что наш скромный павильон не будет привлекать к себе внимания. Но уже в первый день работы выставки мы видим, что интерес у посетителей есть, и надеемся, что наше участие будет не напрасным", — сказала Юнми.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября и соберет свыше 3,5 тысячи участников более чем из 50 стран. ВЭФ-2017 посетит президент России Владимир Путин, а в числе гостей форума будут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером форума.

Рост взаимных турпотоков

Представитель южнокорейского туризма отметила, что благодаря безвизовому режиму между Россией и Южной Кореей, который действует с 2014 года, турпоток между странами стал заметно увеличиваться.

"В 2016 году он увеличился на 19% в обе стороны. В прошлом году примерно 230 тысяч российских туристов посетили Южную Корею и около 200 тысяч граждан Кореи побывали в России. Турпоток увеличивается очень быстро, мы считаем, что 19% — это немалый рост для такого показателя. Мы уверены, что туризм между нашими странами ждут хорошие перспективы", — сказала она.

Представитель южнокорейской туротрасли рассказала, что в 2017 году между Дальним Востоком и Южной Кореей на 29% увеличилось количество прямых авиарейсов, и заверила, что все они пользуются хорошим спросом.

Где любят отдыхать россияне

По словам Чо Юнми, россияне в основном летят в Сеул и в Пусан.

"Это понятно, так как Сеул удивительный город. Примерно четверть населения Кореи живет именно в столице и ее окрестностях. Там много гостиниц, кроме того — это 500-летняя столица корейской династии Чосон, город с потрясающей интересной историей и культурой. Кроме того, недалёко от Сеула расположена демилитаризованная зона между Южной и Северной Кореей, куда с удовольствием едут туристы", — пояснила она.

По словам собеседницы агентства, с Дальнего Востока в Корею часто приезжают целыми семьями, так как рядом с Сеулом есть интересный развлекательный парк аттракционов, который любят не только дети, но и взрослые.

"Ещё мы сейчас очень советуем Российским туристам поехать на остров Чеджудо (Чеджу), который находится на юге Кореи. Там расположен единственный в стране вулкан, который уже не действует. Это тропический остров с прекрасными пляжами с белым песком", — продолжила Юнми.

"Туристы с российского Дальнего Востока ещё очень любят ездить в провинцию Канвондо кататься на лыжах. Из Владивостока до порта Тонхэ раз в неделю ходит паром. А с 26 октября мы планируем запустить круизный лайнер до порта Сокчхо в той же провинции, что позволит ещё увеличить турпоток из России. В канвондо действительно много курортов, где можно кататься на лыжах и сноубордах", — сообщила представитель южнокорейской туротрасли.

Далневосточники на Олимпиаде в Корее

Чо Юнми заявила, что, по мнению корейской стороны, зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале 2018 года в корейском городе Пхёнчхан, вызывают большой интерес у жителей Дальнего Востока.

Она предположила, что жители Дальнего Востока предпочтут Олимпиаду-2018 Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в этом еж году. Собеседница агентства пояснила, что большая часть мероприятий Чемпионата мира по футболу пройдут на европейской части России, поэтому жителям Дальнего Востока ближе добираться до Пхёнчхана.

Она рассказала, что жители ДФО могут воспользоваться перелётом из Владивостока в Сеул, где время в пути занимает всего два часа, а оттуда легко добраться до Пхёнчхана за 1-1,5 часа. Она уточнила, что в конце года планируется открытие скоростной железнодорожной магистрали из Сеула к месту проведения зимних Олимпийских игр.

Чо Юнми добавила, что, согласно некоторым прогнозам, на Олимпийские игры в Корею приедут порядка 50 тысяч гостей со всего мира, при этом из России ожидается порядка 20 тысяч человек.