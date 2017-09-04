Читатели путеводителей Rough Guides выбрали 20 красивейших стран мира

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Шотландия возглавила рейтинг 20 красивейших стран мира по версии компании-составителя путеводителей Rough Guides, сообщается на сайте компании.

Рейтинг составлялся на основе опроса читателей Rough Guides.

"Кто будет отрицать, что эти дикие пляжи, глубокие озера и скалистые замки — одни из самых удивительных и красивых достопримечательностей мира?", — отмечается в сообщении.

В первую пятерку самых красивых стран мира, по мнению читателей Rough Guides, также вошли Канада, Новая Зеландия, Италия и ЮАР.

В рейтинг Rough Guides также попали США, Индия, Мексика и Индонезия.