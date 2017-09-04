Ростуризм призвал россиян воздержаться от поездок в Приэльбрусье

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ростуризм призвал россиян воздержаться от поездок в Эльбрусский район до полного восстановления транспортного сообщения, сообщается на сайте ведомства.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Сель повредил восемь участков федеральной автодороги А-158 "Прохладный – Баксан – Эльбрус" общей протяженностью более трех километров.

"Ростуризм рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Эльбрусский район Кабардино-Балкарии до полного восстановления транспортного сообщения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по информации министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской республики, за три дня из заблокированной грязевыми потоками местности вывезено 912 человек. В воскресенье вертолетами в Тырныауз доставлено 379 человек, в том числе 36 детей и 36 иностранцев.

На туристических маршрутах в Приэльбрусье находятся 42 туристические группы общей численностью 201 человек, в том числе 54 иностранных гражданина. Воздушным транспортом на изолированную территорию доставляется продовольствие и предметы первой необходимости.

Ранее пресс-служба Росавтодора сообщала, что дорожные службы в ночь на 4 сентября ликвидировали самый большой 300-метровый размыв на трассе А-158, две единицы дорожной техники сейчас работают, чтобы вернуть Баксан в старое русло. Для проведения этих работ был установлен понтонный мост. На ликвидации последствий ЧС задействовано около 30 единиц техники и порядка 60 специалистов-дорожников.