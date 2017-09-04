Российские эксперты похвалили уровень безопасности в аэропорту Каира

СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости. Специалисты РФ позитивно оценивают безопасность в одном из терминалов аэропорта Каира, Египет проделал большую работу в этом направлении, заявил министр транспорта России Максим Соколов.

"Я буду докладывать главам государств о том, что проделана большая работа египетской стороной по усилению мер безопасности — авиационной, транспортной, аэропортов. В первую очередь, аэропорта Каира. Наши специалисты, предварительно несколько раз обследовав ситуацию с безопасностью в терминале 2 Каира, дают позитивный анализ", — сказал Соколов журналистам.

Он уточнил, что это касается только одного терминала одного аэропорта в Каире.