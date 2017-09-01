Сход селя в КБР не создаст больших проблем для туристов, считает эксперт

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Больших проблем для туристов, которые оказались заблокированными на турбазах после схода селя в горах Кабардино-Балкарии, а также особых сложностей с их вывозом в Нальчик возникнуть не должно, сообщил РИА Новости член общественного совета при Ростуризме Сергей Минделевич.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В результате были повреждены восемь участков федеральной автодороги общей протяженностью свыше 3 километров. Нарушено газоснабжение шести населенных пунктов, где проживают более 5,6 тысячи человек. Отрезанными в горах оказались сотни туристов.

"В это время большого потока организованных туристских групп в Приэльбрусье нет. Перед 1 сентября все дети и студенты возвращаются к местам учебы. Вполне возможно, что там осталось достаточно людей, которые отдыхают на базах и в гостиницах, которых очень много в этом районе. Я не вижу там критической ситуации для туристов", — заявил собеседник агентства.

Он также отметил, что иностранные туристы очень любят приезжать в Приэльбрусье, так как Эльбрус считается одной из интересных вершин Европы и Азии, и в летнее время больше половины туристов в этом районе составляют зарубежные гости.

"Я сегодня звонил своим знакомым в Приэльбрусье, там прорвало озеро. Мне сказали, что основной транспортный мост практически уцелел. Если пострадали отдельные участки дороги, то транспортное сообщение скоро можно будет наладить и доставить людей в Нальчик", — пояснил ситуацию Минделевич.

"Не могу сказать, можно ли назвать организованными туристами тех отдыхающих, которые приезжают в ущелье Адыл-Су, там нанимают проводников и совершают те или иные восхождения или гуляют по окрестностям, но большинство людей отдыхают именно таким образом", — уточнил он.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) РИА Новости подтвердили, что после инцидента в Кабардино-Балкарии сообщений от представителей российского турбизнеса о том, что в зоне бедствия оказались их туристы, не поступало.