Министр по делам Северного Кавказа прокомментировал закон о курортном сборе

ВЕНА, 30 авг — РИА Новости. Курортный сбор, вводящийся в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, станет индикатором привлекательности мест отдыха, считает министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.
"Турист (будет) голосовать рублем за действительно привлекательные места или против того, где или власть не работает, или мы действительно думаем, что это интересно, а на самом деле это наша ошибка", — сказал Кузнецов РИА Новости.
По его мнению, это станет важным индикатором для поиска гармонии и баланса в этой сфере, "и в то же время (даст возможность) восстановить то, что было создано нашими предками, но в последнее десятилетие мы, к сожалению, растеряли, но, к счастью, не до конца".
По его словам, в рамках этого визита состоялось подписание соглашения между правительством Карачаево-Черкесской Республики и правительством федеральной земли Тироль о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.
"Основная цель (визита) — это выстраивание наших межгосударственных взаимоотношений, базируясь на межрегиональном сотрудничестве. И Тироль — это одна из самых развитых федеральных земель. А главное, что их специализация — именно те направления, которые мы представляли в Австрии год назад: в сфере сельского хозяйства, туризма, гидроэнергетики, биотехнологии. Так что это очень полезно для нас с точки зрения опыта", — сказал он.