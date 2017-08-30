Министр по делам Северного Кавказа прокомментировал закон о курортном сборе

ВЕНА, 30 авг — РИА Новости. Курортный сбор, вводящийся в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, станет индикатором привлекательности мест отдыха, считает министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Президент России Владимир Путин 30 июля подписал закон о введении курортного сбора в соответствующих регионах. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря. Согласно закону, сбор вводится "для финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры".

"Турист (будет) голосовать рублем за действительно привлекательные места или против того, где или власть не работает, или мы действительно думаем, что это интересно, а на самом деле это наша ошибка", — сказал Кузнецов РИА Новости.

По его мнению, это станет важным индикатором для поиска гармонии и баланса в этой сфере, "и в то же время (даст возможность) восстановить то, что было создано нашими предками, но в последнее десятилетие мы, к сожалению, растеряли, но, к счастью, не до конца".

Находясь с визитом в Австрии, Кузнецов совершил поездку по нескольким небольшим курортным городкам и фермерским хозяйствам земли Тироль, где ознакомился с работой этой системы, объединяющей небольшие производства.

По его словам, в рамках этого визита состоялось подписание соглашения между правительством Карачаево-Черкесской Республики и правительством федеральной земли Тироль о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

"Основная цель (визита) — это выстраивание наших межгосударственных взаимоотношений, базируясь на межрегиональном сотрудничестве. И Тироль — это одна из самых развитых федеральных земель. А главное, что их специализация — именно те направления, которые мы представляли в Австрии год назад: в сфере сельского хозяйства, туризма, гидроэнергетики, биотехнологии. Так что это очень полезно для нас с точки зрения опыта", — сказал он.