АТОР: история с вирусом Коксаки не заставила поехать на курорты России

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Перераспределения туристического спроса на российские курорты из-за волны негативной информации, связанной с эпидемиологической обстановкой в Турции и вирусом Коксаки, не произошло, заявила в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Когда история с Коксаки разворачивалась, мы опрашивали туроператоров по внутреннему туризму, какое влияние ситуация оказала на внутренний рынок. Должен произойти какой-то всплеск, если бы была прямая корреляция между Турцией и спросом на отечественные курорты. Этого не произошло", — сказала она, выступая на пресс-конференции "Промежуточные итоги летнего туристического сезона 2017".

"Перераспределения спроса в результате информации о Коксаки не произошло. Увеличения продаж на российских направлениях не было. У некоторых туроператоров, которые предлагали перебронировать Турцию на другие направления, в сторону российских курортов выбор не сделал никто", — пояснила Ломидзе.

Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм на фоне распространения среди отдыхающих вируса Коксаки признали небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции.

Коксаки — группа энтеровирусов, которые являются одной из причин развития менингита. Заражение вирусом, как правило, происходит через воду, загрязненные продукты и бытовые предметы, однако возможна и передача воздушно-капельным путем, в связи с чем во время вспышек заболевания в туристических местах не рекомендуется посещение, к примеру, общих бассейнов.