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Туризм
Туризм

Продажи авиабилетов в Крым в конце "высокого" летнего сезона выросли на 2%

12:2730.08.2017
(обновлено: 12:30 30.08.2017)
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© Flickr / Paul FredericksonСамолет в небе. Архивное фотоСамолет в небе. Архивное фото
© Flickr / Paul Frederickson

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Продажи авиабилетов в Крым в конце "высокого" летнего сезона выросли на 2%, а запросы на бронирование туров — на 3%, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

Сухогруз Святитель Алексей стал первым судном, прошедшим под железнодорожной аркой моста в Крым
© Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
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"Лето 2017 года показало достаточно стабильный спрос на внутрироссийские направления отдыха. Прогноз на "бархатный" сезон также является благоприятным. Мы ожидаем, что, в целом по стране, внутренний турпоток сохранит положительную динамику", — заявил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

"Продажи авиабилетов в Крым в августе по сравнению с июлем 2017 года выросли на 2%, а запросы на бронирования туров — на 3%", — сообщила пресс-служба.

Бухта Ласпи в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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Отмечается, что по данным интернет-сервиса для путешественников Biletix, общий объем продаж авиабилетов в августе вырос на 39% по сравнению с июлем, при этом, доля внутренних авиаперелетов увеличилась до 62% с 60%. Доля международных перелетов снизилась до 38% с 40%, соответственно.

Самым популярным направлением авиапутешествий в августе оказался Крым. Причем доля проданных авиабилетов на полуостров в августе выросла до 8,7% с 6,6% в июле. В сентябре доля забронированных авиабилетов в Крым выросла до 9%. Кроме того, в число самых популярных направлений самостоятельных путешествий по РФ в августе и сентябре вошли Сочи, Анапа, Краснодар и Минеральные воды.

Мыс Тарханкут: отдых на лучших пляжах Крыма
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТарханкутский национальный природных парк занимает порядка десяти тысяч гектаров земли в западной части Черноморского района Крыма. Считается, что море здесь самое чистое на полуострове.Турист плывет на каяке вдоль берега Черного моря на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Тарханкутский национальный природных парк занимает порядка десяти тысяч гектаров земли в западной части Черноморского района Крыма. Считается, что море здесь самое чистое на полуострове.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкИз-за большой выдвинутости Тарханкутского полуострова в Черное море, климат здесь более мягкий, лето на побережье менее жаркое, а зима теплее, чем в других местах равнинного Крыма.Отдыхающие у природного бассейна Чаша любви на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Из-за большой выдвинутости Тарханкутского полуострова в Черное море, климат здесь более мягкий, лето на побережье менее жаркое, а зима теплее, чем в других местах равнинного Крыма.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкКурортным центром Тарханкута является поселок Оленевка. Его белоснежные пляжи раскинулись на берегах Караджинской бухты.Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря в поселке Оленевка на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Курортным центром Тарханкута является поселок Оленевка. Его белоснежные пляжи раскинулись на берегах Караджинской бухты.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСкалы и церковь Святого Николая на мысе Большой Атлеш на Тарханкуте.Скалы и церковь Святого Николая на мысе Большой Атлеш на Тарханкуте в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Скалы и церковь Святого Николая на мысе Большой Атлеш на Тарханкуте.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа Тарханкут приезжает много любителей виндсерфинга и кайтсерфинга, которым на руку географическое расположение парка и ветра, меняющие здесь направление два раза в сутки.Серфингист на лимане в поселке Олененка на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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На Тарханкут приезжает много любителей виндсерфинга и кайтсерфинга, которым на руку географическое расположение парка и ветра, меняющие здесь направление два раза в сутки.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЖить на территории парка можно в палаточных лагерях, расположенных в балке Большой Кастель и на Атлешском побережье.Туристы на берегу Черного моря вблизи Большого Атлеша на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Жить на территории парка можно в палаточных лагерях, расположенных в балке Большой Кастель и на Атлешском побережье.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДжангульское оползневое побережье на мысе Тарханкут в Крыму.Джангульское оползневое побережье на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Джангульское оползневое побережье на мысе Тарханкут в Крыму.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ многочисленных бухтах парка размещаются автокемпенги, которые работают весь курортный сезон.Туристы на берегу Черного моря на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В многочисленных бухтах парка размещаются автокемпенги, которые работают весь курортный сезон.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЛетний сезон начинается на мысе Тарханкут во второй половине мая и заканчивается в конце сентября.Художник пишет картину на берегу Черного моря вблизи маяка на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Летний сезон начинается на мысе Тарханкут во второй половине мая и заканчивается в конце сентября.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТарханкутский маяк, построенный в 1816 году, является уникальным историческим памятником архитектуры.Природный парк Тарханкутский в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Тарханкутский маяк, построенный в 1816 году, является уникальным историческим памятником архитектуры.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа территории парка сохранились не паханые участки настоящих степей, крупнейшие по площади в Крыму. Здесь растут шесть краснокнижных видов ковыля.Отдыхающие на дороге к морю на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На территории парка сохранились не паханые участки настоящих степей, крупнейшие по площади в Крыму. Здесь растут шесть краснокнижных видов ковыля.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТарханкут является "меккой" для любителей дайвинга. Начинающие аквалангисты могу познакомиться здесь с подводными обитателями мыса и посетить подводную "Аллею вождей", а дайверы-профессионалы - исследовать подводные гроты и пещеры, которыми изобилует тарханкутское побережье. Любителей экстрима под водой ждут затонувшие корабли.Грот в скалистом берегу Большого Атлеша на мысе Тарханкут в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Тарханкут является "меккой" для любителей дайвинга. Начинающие аквалангисты могу познакомиться здесь с подводными обитателями мыса и посетить подводную "Аллею вождей", а дайверы-профессионалы - исследовать подводные гроты и пещеры, которыми изобилует тарханкутское побережье. Любителей экстрима под водой ждут затонувшие корабли.
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По данным группы компаний "Слетать.ру", доля поисковых запросов на туры в Крым среди всех внутренних направлений в августе выросла до 67% с 64% в июле. Доля запросов туров в Крым на сентябрь выросла до 67,5%. Общее количество отдохнувших на полуострове по состоянию на 30 августа с начала года составляет более 3,7 миллиона туристов.

Искупайся в грязи: лучшие лечебные озера Крыма
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Искупайся в грязи: лучшие лечебные озера Крыма

Как отмечает ведомство, по данным социологического опроса туристов, 47,6% россиян предпочитают ездить на отдых в Крым с семьей и детьми, при этом 41,6% респондентов планируют свой отдых на десять дней, 32,6% — на две недели, 16,7% — на три недели, 36,2% туристов отдыхают на полуострове впервые, 35,5% — приезжают на отдых в Крым уже второй раз.

Рост привлекательности Крыма для туристов в "бархатный сезон" ведомство связывает в том числе со снижением стоимости авиабилетов. Стоимость размещения в осенний период также значительно доступнее.

Дикие пляжи Крыма
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Дикие пляжи Крыма

Доля запросов туров в Краснодарский край составляет 30%, в Москву и Московскую область, Карелию и Калининградскую область — примерно по 1%. В пятерку самых востребованных направлений внутреннего туризма сентября вошли Краснодарский край, Карелия, Москва и Подмосковье, а также Ярославская область.

Чокракское озеро: лечебные грязи в Крыму
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЧокракское озеро расположено на востоке Крыма, на Керченском полуострове, недалеко от села Курортное.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Чокракское озеро расположено на востоке Крыма, на Керченском полуострове, недалеко от села Курортное.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОзеро Чокрак — самое минерализованное в Крыму, поэтому его грязи часто используют в медицине.Отдыхающие принимают грязевые ванны на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Озеро Чокрак — самое минерализованное в Крыму, поэтому его грязи часто используют в медицине.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ формировании грязей этого озера участвуют соль и рапа, а также сереводородные источники и грязевые вулканы, расположенные на дне Чокрака.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В формировании грязей этого озера участвуют соль и рапа, а также сереводородные источники и грязевые вулканы, расположенные на дне Чокрака.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкРапа и грязь Чокрака полезны для лечения заболеваний, связанных с опорно-двигательной системой, гинекологией, урологией, заболеваниями нервной системы.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Рапа и грязь Чокрака полезны для лечения заболеваний, связанных с опорно-двигательной системой, гинекологией, урологией, заболеваниями нервной системы.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие набирают розовую соль на Чокракском озере в Крыму.Отдыхающие набирают розовую соль на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие набирают розовую соль на Чокракском озере в Крыму.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОбщие запасы грязей озера специалисты оценивают в 4600 тысяч метров кубических.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Общие запасы грязей озера специалисты оценивают в 4600 тысяч метров кубических.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНесмотря на полезные свойства местных грязей, отдыхающим следует помнить, что лечение в озере противопоказано беременным, диабетикам, астматикам и людям, больным туберкулезом, гипертонией и аритмией.Отдыхающие на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Несмотря на полезные свойства местных грязей, отдыхающим следует помнить, что лечение в озере противопоказано беременным, диабетикам, астматикам и людям, больным туберкулезом, гипертонией и аритмией.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЧокракское озеро расположено между поселком и Генеральскими пляжами и отделено от Азовского моря небольшим перешейком.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Чокракское озеро расположено между поселком и Генеральскими пляжами и отделено от Азовского моря небольшим перешейком.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа озере есть источник питьевой минеральной воды.Шилоклювка на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На озере есть источник питьевой минеральной воды.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЧокракское озеро в глубину достигает 1,3 метра.Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Чокракское озеро в глубину достигает 1,3 метра.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЦелебные свойства местных грязей были известные еще в древности. Тогда озеро называлось Метака. В 66 году до н. э. здесь лечили властелина Боспора Митридата Евпатора. Грязи озера использовали воины Александра Македонского и крымские ханы.Отдыхающие на Чокракском озере в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Целебные свойства местных грязей были известные еще в древности. Тогда озеро называлось Метака. В 66 году до н. э. здесь лечили властелина Боспора Митридата Евпатора. Грязи озера использовали воины Александра Македонского и крымские ханы.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНазвание Чокрак в переводе с крымскотатарского означает "родник".Чокракское озеро на Керченском полуострове в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Название Чокрак в переводе с крымскотатарского означает "родник".
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Отмечается, что ряд крупных туроператоров, работающих на внутреннем рынке, фиксируют рост спроса на пакетные туры по РФ. Так, в компании "Библио Глобус", отметили увеличение спроса на курорты Крыма и Краснодарского края в 2017 году по сравнению с прошлым годом на 90%. Компанией "Пегас" в этом году реализовано на 80% больше туров по России, чем в прошлом году.

Самыми популярными направлениями для отдыха россиян заграницей являются страны, куда предлагаются пакетные туры. В пятерку наиболее востребованных направлений августа и сентября вошли Турция, Греция, Кипр, Тунис и Таиланд.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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