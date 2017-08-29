Три оператора вывезут оставшихся в Турции туристов Ted Travel

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Последних туристов прекратившей работу компании Ted Travel, которые останутся в Турции до окончания намеченного отдыха, доставят в Россию компании TUI, Anex Tour и Coral Travel, сообщил РИА Новости во вторник руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Туроператор Ted Travel 24 августа сообщил о прекращении деятельности. По данным ассоциации "Турпомощь", от приостановки работы туроператора пострадали примерно 4 тысячи человек — 750 на тот момент находились на курортах в Турции и еще около 3 тысяч клиентов приобрели туры, которыми не смогут воспользоваться. Как сообщала Ассоциация туроператоров России, клиентов Ted Travel выселяли из турецких отелей, еще часть туристов вынуждена была оплачивать гостиницы самостоятельно. Части туристов помогли их турагенты на местах.

"Мы начали работу по возврату российских туристов компании Ted Travel уже 25 августа. Уже выполнено три рейса авиакомпанией "Якутия", на которых перевезено более половины туристов этого туроператора. Завтра утром планируется еще один возвратный рейс авиакомпании "Якутия", — рассказал собеседник агентства.

Сафонов пояснил, что после этого будет определено, сколько туристов осталось в Турции. "Согласно нашим предварительным данным, еще порядка 30 человек останутся в Турции по линии туроператора Ted Travel. Какие-то туристы самостоятельно приобрели билеты и вернулись в Россию другими авиакомпаниями, кто-то принял решение не возвращаться на родину до срока, а продолжать отдыхать. После завтрашнего авиарейса мы будем иметь точную информацию, сколько туристов нужно будет еще возвратить из Турции", — уточнил он.

"Авиакомпания "Якутия" уже не будет осуществлять авиарейсы специально за туристами Ted Travel, так как за 30 пассажирами присылать целый борт нецелесообразно. В этом нам готовы помочь крупные туроператоры, такие как TUI, Anex Tour и Coral Travel, у них есть блоки мест на рейсах других авиакомпаний", — сообщил глава ведомства.