Эсперт: уход Ted Travel не должен вызывать цепной реакции

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Прекращение деятельности туроператора Ted Travel не окажет существенного влияния на туристический рынок РФ, так как положение крупных игроков отрасли стабильно и цепной реакции быть не должно, заявил журналистам заместитель председателя Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко.

Туроператор Ted Travel 24 августа сообщил о прекращении деятельности. По данным ассоциации "Турпомощь", от приостановки работы туроператора пострадали примерно 4 тысячи человек — 750 на тот момент находились на курортах в Турции и еще около 3 тысяч клиентов приобрели туры, которыми не смогут воспользоваться.

"Компания Ted Travel не являлась никаким серьезным игроком, это очень мелкая компания на рынке, молодая и очень маленькая. Никакого существенного влияния на рынок она не имеет и никакой цепной реакции, я думаю, не будет, потому что крупные игроки туристического рынка в данный момент находятся в хорошем, стабильном состоянии", — сказал он.

Он отметил, что больше половины клиентов туроператора уже вывезены из Турции, не успели выехать на отдых ещё около 2700 туристов.