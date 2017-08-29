В Москву прибыл третий борт с российскими туристами Ted Travel

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Третий борт авиакомпании "Якутия" со 170 российскими туристами туроператора Ted Travel прибыл из Антальи в Москву в 9.22 по московскому времени, сказала РИА Новости советник главы Ростуризма Светлана Сергеева.

Туроператор Ted Travel 24 августа сообщил о прекращении деятельности. По данным ассоциации "Турпомощь", от приостановки работы туроператора пострадали примерно 4 тысячи человек — 750 на тот момент находились на курортах в Турции и еще около 3 тысяч клиентов приобрели туры, которыми не смогут воспользоваться. Как сообщала Ассоциация туроператоров России, клиентов Ted Travel выселяли из турецких отелей, еще часть туристов вынуждена была оплачивать гостиницы самостоятельно. Части туристов помогли их турагенты на местах.

Следующий, четвертый рейс авиакомпании "Якутия" запланирован на 1.20 по местному времени 30 августа.

В ведомстве отметили, что на турецких курортах от туроператора находилось 755 человек. После выполнения всех четырех запланированных рейсов авиакомпании "Якутия" в Турции останется порядка 50 человек, которые будут вывезены до 12 сентября рейсами других авиакомпаний.

При этом вернуться в РФ рейсом 30 августа могут туристы, чей обратный вылет намечен на более поздние даты. Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, желающие должны оперативно направить обращение в ассоциацию "Турпомощь" о перебронировании билетов.