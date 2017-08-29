Россия и Турция выработают меры по борьбе с демпингом туроператоров

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Россия и Турция после ситуации с Ted Travel договорились выработать меры по противодействию демпинговым схемам на туристическом рынке, которые ставят под угрозу права и законные интересы потребителей, сообщается на сайте Ростуризма.
Глава Ростуризма Олег Сафонов в понедельник встретился с послом Турции в РФ Хюсейном Лазипом Дириозом. Стороны обсудили проблемные аспекты, связанные с приостановкой деятельности туроператора Ted Travel и оказанием помощи его туристам, отдыхающим в Турции.
"Олег Сафонов проинформировал Хюсейна Лазипа Дириоза, что ключевой причиной возникшей финансовой несостоятельности туроператора Ted Travel стала проводимая им политика жесткого демпинга. Стороны договорились о совместной выработке мер по противодействию реализации участниками рынка демпинговых схем, которые негативно отражаются на состоянии туристской отрасли и ставят под угрозу права и законные интересы потребителей", — говорится в сообщении.
Сафонов выразил послу признательность за содействие в вопросах размещения туристов Ted Travel в отелях.
Стороны договорились развивать двустороннее сотрудничество в формате российско-турецкой рабочей группы по туризму в рамках смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также провести очередное заседание этой группы в октябре в Анталье.