Россия и Турция выработают меры по борьбе с демпингом туроператоров

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Россия и Турция после ситуации с Ted Travel договорились выработать меры по противодействию демпинговым схемам на туристическом рынке, которые ставят под угрозу права и законные интересы потребителей, сообщается на сайте Ростуризма.

Глава Ростуризма Олег Сафонов в понедельник встретился с послом Турции в РФ Хюсейном Лазипом Дириозом. Стороны обсудили проблемные аспекты, связанные с приостановкой деятельности туроператора Ted Travel и оказанием помощи его туристам, отдыхающим в Турции.

Туроператор Ted Travel 24 августа сообщил о прекращении деятельности. По данным ассоциации "Турпомощь", от приостановки работы туроператора пострадали примерно 4 тысячи человек — 750 на тот момент находились на курортах в Турции и еще около 3 тысяч клиентов приобрели туры, которыми не смогут воспользоваться. Как сообщала Ассоциация туроператоров России, клиентов Ted Travel выселяли из турецких отелей, еще часть туристов вынуждена была оплачивать гостиницы самостоятельно. Части туристов помогли их турагенты на местах.

"Олег Сафонов проинформировал Хюсейна Лазипа Дириоза, что ключевой причиной возникшей финансовой несостоятельности туроператора Ted Travel стала проводимая им политика жесткого демпинга. Стороны договорились о совместной выработке мер по противодействию реализации участниками рынка демпинговых схем, которые негативно отражаются на состоянии туристской отрасли и ставят под угрозу права и законные интересы потребителей", — говорится в сообщении.

Сафонов выразил послу признательность за содействие в вопросах размещения туристов Ted Travel в отелях.

Стороны договорились развивать двустороннее сотрудничество в формате российско-турецкой рабочей группы по туризму в рамках смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также провести очередное заседание этой группы в октябре в Анталье.