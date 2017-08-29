В АТОР рассказали о росте российского турпотока в Анталью

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Турпоток из России в турецкую Анталью в 2017 году достиг 2,35 миллиона человек, превзойдя объемы 2015 года и приблизившись к показателям 2014 года, когда, по разным данным, во всей Турции побывало от 3,3 до 4,5 миллиона россиян, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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"В общей сложности на середину августа в Анталье уже побывало 2,35 миллиона наших соотечественников. Как пишет турецкая пресса, российский рынок превзошел объемы 2015 года и вплотную приблизился к показателям 2014 года", — говорится в сообщении АТОР.
По данным Федерального агентства по туризму, в 2014 году в Турции побывали почти 3,3 миллиона туристов из России. При этом Институт статистики Турции (TurkStat) подсчитал, что в 2014 году в страну приехали 4,5 миллиона россиян.
По данным АТОР, только в июле на курорте побывало почти 700 тысяч наших сограждан, практически все они приехали по пакетным турам.