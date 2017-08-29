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Туризм
Туризм

В АТОР рассказали о росте российского турпотока в Анталью

09:3129.08.2017
(обновлено: 09:43 29.08.2017)
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаТурецкое побережье Антальи. Архивное фотоТурецкое побережье Антальи. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Турпоток из России в турецкую Анталью в 2017 году достиг 2,35 миллиона человек, превзойдя объемы 2015 года и приблизившись к показателям 2014 года, когда, по разным данным, во всей Турции побывало от 3,3 до 4,5 миллиона россиян, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Турецкие эксперты отмечают, что благодаря российским туристам Анталья уже в августе превзошла суммарные показатели по иностранному турпотоку за 2016 год. По состоянию на 14 августа главный турецкий курорт принял более 6 миллионов туристов, что соответствует аналогичному показателю за весь прошлый год; на 14 августа 2016 года в аэропорту Антальи было зафиксировано почти в два раза меньше туристов — 3,4 миллиона. И произошло из-за роста количества российских туристов: их доля в общем въездном потоке в Анталью составила 39%.

"В общей сложности на середину августа в Анталье уже побывало 2,35 миллиона наших соотечественников. Как пишет турецкая пресса, российский рынок превзошел объемы 2015 года и вплотную приблизился к показателям 2014 года", — говорится в сообщении АТОР.

По данным Федерального агентства по туризму, в 2014 году в Турции побывали почти 3,3 миллиона туристов из России. При этом Институт статистики Турции (TurkStat) подсчитал, что в 2014 году в страну приехали 4,5 миллиона россиян.

По данным АТОР, только в июле на курорте побывало почти 700 тысяч наших сограждан, практически все они приехали по пакетным турам.

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