Последние 350 клиентов Ted Travel вернутся из Турции в ближайшие два дня

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Порядка 350 клиентов объявившего о прекращении работы туроператора Ted Travel будут отправлены из Турции в Россию в ближайшие два дня, сообщает в понедельник ассоциация "Турпомощь".

Туроператор Ted Travel в четверг, 24 августа, сообщил о прекращении деятельности. По данным ассоциации "Турпомощь", от приостановки работы туроператора пострадали примерно 4 тысячи человек — 750 на тот момент находились на курортах в Турции и еще около 3 тысяч клиентов приобрели туры, которыми не смогут воспользоваться.

На сайте ассоциации появилась информация о том, что сегодня "в 11:50 очередной рейс авиакомпании "Якутия" с российскими туристами — клиентами компании Ted Travel — вылетел из Анталии в Москву". На борту авиалайнера находится 171 пассажир. Ориентировочное время прибытия в аэропорт Внуково – 14:45 по местному времени.

"По предварительной информации, на данный момент в Турции остается порядка 350 отдыхающих из России, которые будут вывезены в ближайшие два дня", — говорится в сообщении.