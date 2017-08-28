РСТ рассчитывает, что фингарантий Ted Travel хватит на компенсации туристам

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Финансовых гарантий туроператора Ted Travel на общую сумму 50 миллионов рублей, оформленных в страховых компаниях "Инвестстрах" и "Якорь", должно хватить на то, чтобы возместить расходы всех пострадавших туристов, включая сумму в 27,6 миллиона рублей, которую составили траты клиентов, так и не улетевших на отдых, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Туроператор Ted Travel в четверг, 24 августа, сообщил о прекращении деятельности. По данным члена наблюдательного совета Ассоциации "Турпомощь" Дмитрия Горина, от приостановки работы туроператора пострадали примерно 4 тысячи человек — 750 туристов сейчас находятся на курортах в Турции и еще около 3 тысяч клиентов, купивших туры.

Тюрина напомнила, что фингарантии туроператора на общую сумму 50 миллионов рублей оформлены в страховых компаниях "Инвестстрах" и "Якорь", а в фонд персональной ответственности Ted Travel внесено немногим более 900 тысяч рублей.

"На данный момент долг туроператора туристам, которые не смогут полететь на отдых, составляет 27,6 миллиона рублей. Но пока неизвестно, какую-то сумму предъявят к возмещению туристы, которые несли вынужденные траты непосредственно в Турции – повторно оплачивали отели, покупали обратные билеты, заказывали трансфер в аэропорт. Но в любом случае, похоже, что фингарантий хватит на возмещение всем пострадавшим туристам", — сказала она.

Представитель РСТ пояснила, что авиакомпания "Якутия" возвращает туристов плановыми рейсами, которые указаны в их маршрутных квитанциях, и уточнила, что оставшиеся вылеты будут осуществлены 28 и 29 августа. "Некоторые, желая избежать нервотрепки, самостоятельно купили билеты и улетели в Россию раньше времени. Кроме того "Турпомощь" сообщает туристам о наличии свободных мест на плановых рейсах – на случай, если кто-то еще захочет улететь домой раньше", — информировала Тюрина.

Она также доложила, что последний запланированный рейс "Якутии" из Антальи по программе Ted Travel должен был состояться 12 сентября. В связи с прекращением деятельности туроператора рейсы в Анталию и обратно на первую декаду сентября практически не заполнены.

"Сейчас в Анталье находится около 50 туристов, которые должны вернуться в Москву в период с 1 по 12 сентября. Чтобы не поднимать борта ради нескольких человек, "Якутия" попросила "Турпомощь" помочь с вывозом этих туристов рейсами других авиакомпаний. Места на своих рейсах согласились предоставить туроператоры ANEX Tour, Coral Travel и TUI, при необходимости билеты будут оплачены из средств "Турпомощи", — информировала Тюрина.