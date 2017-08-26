Ростуризм призвал доверять только официальной информации по Ted Travel

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Ростуризм призвал не доверять неофициальным спискам туристов обанкротившегося туроператора Ted Travel, сформированным для эвакуации из Турции, говорится в официальном заявлении главые ведомства Олега Сафонова.

"Публикация не уполномоченными ресурсами "списков туристов, сформированных для эвакуации" и других не соответствующих действительности данных является провокацией, целью которой может быть намеренное затруднение процесса возвращения из Турции туристов туроператора "Ted Travel", — сообщается на сайте ведомства.

Сафонов напомнил, что актуальная информация для туристов публикуется на официальных сайтах Ростуризма и Ассоциации "Турпомощь", которые занимаются возвращением российских туристов совместно с авиакомпанией "Якутия" и принимающим турецким оператором Jazz Travel.

Он добавил, что Ростуризм и "Турпомощь" не могут нести ответственность за последствия использования туристами недостоверной информации.

Туроператор Ted Travel в четверг, 24 августа, сообщил о прекращении деятельности. По данным члена наблюдательного совета Ассоциации "Турпомощь" Дмитрия Горина, от приостановки работы туроператора пострадали примерно 4 тысячи человек — 750 туристов сейчас находятся на курортах в Турции и еще около 3 тысяч клиентов купили туры.