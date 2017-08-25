Роспотребнадзор: банкротство Ted Travel не связано с вирусом Коксаки

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка в Турции из-за вируса Коксаки не могла привести к банкротству Ted Travel, озвучивание этой причины — манипуляция со стороны туроператора, рассказал журналистам заместитель начальника управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский.
"Сейчас происходит уже сезонный спад на турецкое направление. Но эти причины, которые озвучены, это манипуляции на той заботе о гражданах, которую сегодня осуществляет государство. С причиной банкротства это не может быть связано", — сказал Пучковский.
По его словам, "есть ряд признаков того, что к этому банкротству компания шла планомерно".
Как ранее заявил журналистам глава Ростуризма Олег Сафонов, причиной приостановки деятельности туроператора Ted Travel стала его активная демпинговая политика, а не эпидемиологическая обстановка в Турции. Как сообщала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, долг Ted Travel перед принимающей компанией в Турции Jazz Travel составляет 1 миллион долларов.