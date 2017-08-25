Роспотребнадзор: банкротство Ted Travel не связано с вирусом Коксаки

Пляж одного из отелей в Анталье, Турция. Архивное фото

Пляж одного из отелей в Анталье, Турция. Архивное фото

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка в Турции из-за вируса Коксаки не могла привести к банкротству Ted Travel, озвучивание этой причины — манипуляция со стороны туроператора, рассказал журналистам заместитель начальника управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский.

Туроператор Ted Travel в четверг, 24 августа, сообщил о прекращении деятельности в связи с сильным падением спроса на свой основной туристский продукт на фоне сложной эпидемиологической обстановки в Турции. Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм на фоне распространения среди отдыхающих вируса Коксаки признали небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции.

"Сейчас происходит уже сезонный спад на турецкое направление. Но эти причины, которые озвучены, это манипуляции на той заботе о гражданах, которую сегодня осуществляет государство. С причиной банкротства это не может быть связано", — сказал Пучковский.

По его словам, "есть ряд признаков того, что к этому банкротству компания шла планомерно".

Как ранее заявил журналистам глава Ростуризма Олег Сафонов, причиной приостановки деятельности туроператора Ted Travel стала его активная демпинговая политика, а не эпидемиологическая обстановка в Турции. Как сообщала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, долг Ted Travel перед принимающей компанией в Турции Jazz Travel составляет 1 миллион долларов.