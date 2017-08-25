Ted Travel должен принимающей компании в Турции миллион долларов

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Долг приостановившего свою деятельность туроператора Ted Travel перед принимающей компанией в Турции Jazz Travel составляет 1 миллион долларов, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"По поводу задолженности, только что пришло подтверждение, что всё-таки миллион", — сказала она.

При этом ранее Ломидзе рассказала, что в СМИ есть информация о том, что Ted Travel должен принимающей компании около 1 миллиона долларов, однако предполагала, что эта сумма несколько меньше.

Туроператор Ted Travel в четверг, 24 августа, сообщил о прекращении деятельности. По данным члена наблюдательного совета Ассоциации "Турпомощь" Дмитрия Горина, от приостановки работы туроператора пострадали примерно 4 тысячи человек — 750 туристов сейчас находятся на курортах в Турции и еще около 3 тысяч клиентов купили туры. На "горячей линии" Ростуризма РИА Новости сообщили, что около 800 клиентов Ted Travel могут начать вывозить из Турции уже в пятницу.