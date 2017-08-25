Посольство в Анкаре сообщило о жалобах клиентов Ted Travel

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре подтверждает, что российских туристов, находящихся в Турции по линии обанкротившегося туроператора Ted Travel, начали выселять из гостиниц.
"По линии Ростуризма, "Турпомощи" и других российских инстанций продолжается поиск урегулирования возникшего положения. Обсуждается в том числе и вариант эвакуации оказавшихся в тяжелом положении россиян. Тем не менее информации о принятом на этот счет решении пока нет", — отмечается в сообщении.
Туроператор Ted Travel в четверг, 24 августа, сообщил о прекращении деятельности. По данным члена наблюдательного совета Ассоциации "Турпомощь" Дмитрия Горина, от приостановки работы туроператора пострадали примерно 4 тысячи человек — 750 туристов сейчас находятся на курортах в Турции и еще около 3 тысяч клиентов купили туры. На "горячей линии" Ростуризма РИА Новости сообщили, что около 800 клиентов Ted Travel могут начать вывозить из Турции уже в пятницу.