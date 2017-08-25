Туристы TED Travel вынуждены сами платить за отели в ожидании отлета

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Часть туристов туроператора TED Travel вынуждена самостоятельно оплачивать свое пребывание в отелях Турции в ожидании вывоза ассоциацией "Турпомощь", следует из сообщения Ассоциации туроператоров Росси (АТОР).

"Туристы туроператора TED Travel вынуждены оплачивать свое пребывание в отелях Турции самостоятельно. По данным ряда турагентов, на момент 11.30 пока нет информации о сроках вывоза их туристов ", — говорится в сообщении.

Туроператор Ted Travel в четверг, 24 августа, сообщил о прекращении деятельности. По данным члена наблюдательного совета ассоциации "Турпомощь" Дмитрия Горина, от приостановки работы туроператора пострадали примерно 4 тысячи человек — 750 туристов сейчас находятся на курортах в Турции, и еще около 3 тысяч клиентов купили туры. На "горячей линии" Ростуризма РИА Новости сообщили, что около 800 клиентов Ted Travel могут начать вывозить из Турции уже в пятницу.

Часть туристов вынуждена самостоятельно оплачивать отели. Некоторым туристам проживание в отелях Турции на это время оплачивают их турагенты, помогая своим клиентам в сложной ситуации.

"Наши туристы прилетели в Турцию вчера, приобретя турпакет от TED Travel. В отель их не заселили, так как туроператор не перечислил отелю деньги за проживание туристов. Денег у людей на оплату отеля в такой форс-мажорной ситуации с собой не было – люди ехали на неделю на "все включено" и не рассчитывали на такого рода расходы… Наше агентство оплатило им сутки проживания в отеле, сейчас ждем информации по обратному вылету – на данный момент у нас ее пока нет. По нашей информации, в этом же отеле еще одна семья, приехавшая по линии туроператора, — они тоже оплачивают проживание сами" – рассказал, в частности, ассоциации директор турагентства из Новомосковска.

Глава правовой службы АТОР Надежда Ефремова пояснила, что финансовая помощь турагента своему туристу в такой ситуации является "проявлением его человеческой и гражданской позиции". Она пояснила, что компенсация из фондов туроператора по закону выплачивается только туристу или заказчику турпродукта, а не турагенту. Туристы, которые вынуждены самостоятельно оплачивать проживание в турецких отелях, могут рассчитывать на компенсацию не оказанных туроператором услуг в том же порядке, что и туристы, которые не вылетели на отдых.