Ростуризм следит за ситуацией с размещением туристов Ted Travel в Турции

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) продолжит следить за ситуацией с размещением клиентов туроператора Ted Travel в Турции, сообщается на сайте агентства.

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов провел рабочую встречу с руководством туроператора Ted Travel. Она была посвящена решению проблемных вопросов, связанных с заселением в отели Турции клиентов этой туристической компании. Сигналом о необходимости принятия мер послужили обращения туристов, поступавшие на "горячую линию" Ростуризма, а также в адрес Ассоциации "Турпомощь".

"Федеральное агентство по туризму продолжит внимательно следить за развитием ситуации с размещением туристов Ted Travel в Турции и рассчитывает, что имеющиеся проблемы будут решены в самые сжатые сроки", — говорится в сообщении.

По информации агентства со ссылкой на представителей туроператора Ted Travel, проблемы с размещением туристов связаны с принимающей стороной в Турции и в скором времени они будут решены.

Руководитель Ростуризма подчеркнул, Ростуризм готов оказывать поддержку туроператорам при разрешении конфликтных ситуаций с иностранными партнерами, чтобы не допустить нарушения прав российских граждан, находящихся на отдыхе.