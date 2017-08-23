Новое соглашение России и Китая позволит увеличить количество туристов

КАЛИНИНГРАД, 23 авг — РИА Новости. Новое соглашение между правительствами России и Китая о безвизовых групповых туристических поездках позволит сократить время на оформление документов и увеличит количество туристов, сообщил журналистам в Калининграде заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Николай Королев.
Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках было подписано правительствами РФ и КНР в феврале 2000 года. Согласно ему туристы из Китая и России могут посещать страны без оформления визы в составе организованной туристской группы от пяти до 50 человек на срок до 15 суток.
"С точки зрения упрощения формальностей мы хотим, чтобы группа была три человека минимально, а не пять, как сейчас. Чтобы сроки пребывания были увеличены до 21 дня. Самое главное – сократить время от встречи предполагаемого туриста с туроператором до пересечения границы до минимальных сроков. Чтобы как только в информационной базе появилась информация о готовности принять туриста, такая же база появилась на пунктах пограничного контроля", — сказал Королев.
Ранее со ссылкой на Ростуризм сообщалось, что турпоток из Китая в Россию по безвизовому каналу вырос на 36% в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отдельных регионах число гостей из Китая выросло сразу на 200%. "Сейчас российско-китайские отношения переживают самый лучший период в истории, обмены между людьми, в том числе по туризму, тоже оказали определенное влияние. Нужно отметить работу Федерального агентства по туризму РФ", — сказал в свою очередь заместитель руководителя государственного управления по туризму КНР Ду Цзян.
В среду в Калининграде состоялось заседание подкомиссии по сотрудничеству в области туризма Российско-Китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству, участие в котором приняли руководители туристических ведомств России и Китая, представители бизнеса, профессиональных сообществ. Одним из вопросов стало совершенствование механизма группового безвизового туристического обмена и подготовка к подписанию нового межправительственного соглашения.