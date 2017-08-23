Новое соглашение России и Китая позволит увеличить количество туристов

КАЛИНИНГРАД, 23 авг — РИА Новости. Новое соглашение между правительствами России и Китая о безвизовых групповых туристических поездках позволит сократить время на оформление документов и увеличит количество туристов, сообщил журналистам в Калининграде заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Николай Королев.

Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках было подписано правительствами РФ и КНР в феврале 2000 года. Согласно ему туристы из Китая и России могут посещать страны без оформления визы в составе организованной туристской группы от пяти до 50 человек на срок до 15 суток.

"С точки зрения упрощения формальностей мы хотим, чтобы группа была три человека минимально, а не пять, как сейчас. Чтобы сроки пребывания были увеличены до 21 дня. Самое главное – сократить время от встречи предполагаемого туриста с туроператором до пересечения границы до минимальных сроков. Чтобы как только в информационной базе появилась информация о готовности принять туриста, такая же база появилась на пунктах пограничного контроля", — сказал Королев.

Ранее со ссылкой на Ростуризм сообщалось, что турпоток из Китая в Россию по безвизовому каналу вырос на 36% в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отдельных регионах число гостей из Китая выросло сразу на 200%. "Сейчас российско-китайские отношения переживают самый лучший период в истории, обмены между людьми, в том числе по туризму, тоже оказали определенное влияние. Нужно отметить работу Федерального агентства по туризму РФ", — сказал в свою очередь заместитель руководителя государственного управления по туризму КНР Ду Цзян.

Он отметил, что сегодня Китай переживает взрывной рост выездного туризма. По его данным, количество выезжающих за рубеж китайских туристов превышает 100 миллионов, что составляет 10% от населения КНР, а Россия является привлекательной для гостей из Поднебесной.

В среду в Калининграде состоялось заседание подкомиссии по сотрудничеству в области туризма Российско-Китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству, участие в котором приняли руководители туристических ведомств России и Китая, представители бизнеса, профессиональных сообществ. Одним из вопросов стало совершенствование механизма группового безвизового туристического обмена и подготовка к подписанию нового межправительственного соглашения.