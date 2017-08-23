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Туризм
Туризм

Новое соглашение России и Китая позволит увеличить количество туристов

17:4423.08.2017
(обновлено: 18:18 23.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин (слева) и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фотоПрезидент России Владимир Путин (слева) и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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КАЛИНИНГРАД, 23 авг — РИА Новости. Новое соглашение между правительствами России и Китая о безвизовых групповых туристических поездках позволит сократить время на оформление документов и увеличит количество туристов, сообщил журналистам в Калининграде заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Николай Королев.

Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках было подписано правительствами РФ и КНР в феврале 2000 года. Согласно ему туристы из Китая и России могут посещать страны без оформления визы в составе организованной туристской группы от пяти до 50 человек на срок до 15 суток.

"С точки зрения упрощения формальностей мы хотим, чтобы группа была три человека минимально, а не пять, как сейчас. Чтобы сроки пребывания были увеличены до 21 дня. Самое главное – сократить время от встречи предполагаемого туриста с туроператором до пересечения границы до минимальных сроков. Чтобы как только в информационной базе появилась информация о готовности принять туриста, такая же база появилась на пунктах пограничного контроля", — сказал Королев.

Ранее со ссылкой на Ростуризм сообщалось, что турпоток из Китая в Россию по безвизовому каналу вырос на 36% в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В отдельных регионах число гостей из Китая выросло сразу на 200%. "Сейчас российско-китайские отношения переживают самый лучший период в истории, обмены между людьми, в том числе по туризму, тоже оказали определенное влияние. Нужно отметить работу Федерального агентства по туризму РФ", — сказал в свою очередь заместитель руководителя государственного управления по туризму КНР Ду Цзян.

Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
© Fotolia / Stripped Pixel
Необходим диалог: Китай раскритиковал новые санкции США против России
Он отметил, что сегодня Китай переживает взрывной рост выездного туризма. По его данным, количество выезжающих за рубеж китайских туристов превышает 100 миллионов, что составляет 10% от населения КНР, а Россия является привлекательной для гостей из Поднебесной.

В среду в Калининграде состоялось заседание подкомиссии по сотрудничеству в области туризма Российско-Китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству, участие в котором приняли руководители туристических ведомств России и Китая, представители бизнеса, профессиональных сообществ. Одним из вопросов стало совершенствование механизма группового безвизового туристического обмена и подготовка к подписанию нового межправительственного соглашения.

Три страны - один маршрут: отправление поезда "Императорская Россия"
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСовершить путешествие из Центральной России через Монголию в Китай теперь можно на специальном туристическом поезде "Императорская Россия".Проводники туристического поезда Императорская Россия перед отправлением поезда с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Совершить путешествие из Центральной России через Монголию в Китай теперь можно на специальном туристическом поезде "Императорская Россия".
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкТуристический поезд отправляется с Казанского вокзала в Москве.Пассажирка в купе туристического поезда Императорская Россия перед отправлением с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Туристический поезд отправляется с Казанского вокзала в Москве.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкНа пути следования состав проходит через Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Порт Байкал, Улан-Удэ и Улан-Батор.Купе туристического поезда Императорская Россия перед отправлением поезда с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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На пути следования состав проходит через Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Порт Байкал, Улан-Удэ и Улан-Батор.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ каждом из городов состав останавливается и дает возможность туристам посетить самые известные достопримечательности и музеи.Туристический поезд Императорская Россия перед отправлением с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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В каждом из городов состав останавливается и дает возможность туристам посетить самые известные достопримечательности и музеи.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкКонечной точкой маршрута, проходящего через три страны, является Пекин.Пассажиры туристического поезда Императорская Россия перед отправлением с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Конечной точкой маршрута, проходящего через три страны, является Пекин.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПутешествие продлится 15 дней, за которые путешественники преодолеют более 7660 километров.Машинист туристического поезда Императорская Россия перед отправлением с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Путешествие продлится 15 дней, за которые путешественники преодолеют более 7660 километров.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ этом году в путешествие из России в Китай по Транссибирской магистрали отправятся гости из 15 стран, среди которых: Колумбия, Уругвай, США и Канада, Франция и Германия, Малайзия, Россия, Новая Зеландия и Австралии.Туристический поезд Императорская Россия перед отправлением с Казанского вокзала по маршруту Москва - Пекин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В этом году в путешествие из России в Китай по Транссибирской магистрали отправятся гости из 15 стран, среди которых: Колумбия, Уругвай, США и Канада, Франция и Германия, Малайзия, Россия, Новая Зеландия и Австралии.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанк"Императорская Россия" - это уникальный российский туристический продукт, разработанный к 400-летию дома Романовых.Проводницы и пассажирка туристического поезда Императорская Россия
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Императорская Россия" - это уникальный российский туристический продукт, разработанный к 400-летию дома Романовых.
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