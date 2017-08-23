Ростуризм: удешевление авиабилетов будет стимулировать внутренний турпоток

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Снижение стоимости авиаперевозок по России является одним из важнейших направлений стимулирования внутреннего туризма, заявил журналистам глава Ростуризма Олег Сафонов.

"В стоимости туристского продукта 50-70% составляет стоимость перевозки. Поэтому снижение стоимости авиационной перевозки для нас представляется одним важнейших направлений стимулирования внутреннего туризма и создания комфортных условий для путешествий наших граждан", — сказал он.

Сафонов напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин поручил экономическому блоку правительства обнулить НДС на полеты в Калининградскую область. "Я думаю, что это будет важным и серьезным стимулом для увеличения внутреннего турпотока", — отметил глава Ростуризма.

По его словам, стоимость авиаперевозок в РФ в этом году существенно снизилась — примерно на 13%, однако "есть еще дополнительные возможности" для снижения стоимости авиабилетов.

Ранее президент РФ по предложению Федеральной антимонопольной службы поручил разобраться с автоматизированной системой формирования цен на авиабилеты.