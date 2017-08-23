МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. "Аэрофлот" анализирует пассажиропоток в США в связи с принятыми Вашингтоном мерами об ограничении выдачи виз гражданам РФ, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

США с 23 августа приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России в связи с уменьшением числа сотрудников американских дипмиссий в России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в Москве.

"В данный момент специалисты компании проводят анализ пассажиропотока", — сказали в "Аэрофлоте".

Авиакомпания выполняет рейсы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами и Вашингтон.

Глава Ростуризма Олег Сафонов ранее выразил мнение, что приостановка выдачи неиммиграционных виз негативно скажется на турпотоке из РФ в США. По данным туристического поисковика Aviasales, спрос на билеты в Штаты среди российских путешественников вырос за последний год на 50%. При этом, по данным сервиса Туту.ру, средняя цена билета в США в обе стороны за год снизилась на 20%.