Ростуризм ожидает сохранения внутреннего турпотока на уровне прошлого года

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ростуризм ожидает, что внутренний турпоток в РФ в 2017 году сохранится на уровне прошлого, рекордного 2016 года, сообщил журналистам глава ведомства Олег Сафонов.

"Официальная статистическая информация появляется несколько позже, но при этом хотелось бы сказать, что, по моему мнению, процесс идет очень активно, наши граждане с большой охотой путешествуют по нашей стране, основные туристские наши дестинации пользуются большой популярностью. Конечно же, мы будем сравнивать результаты 2017 года с прошлым — рекордным 2016 годом, но, по моим ощущениям, показатели примерно соответствуют уровню прошлого года", — сказал он.

Сафонов напомнил, что Ростуризм сохраняет оптимизм, несмотря на "непростое" начало летнего сезона, когда на основных российских туристических направлениях была холодная погода.

"Это привело к некому падению продаж, но в июле-августе ситуация выправилась, я сам отдыхал в Сочи, и могу сказать, что Сочи пользуется огромной популярностью, заполняемость очень высока, и это касается не только Сочи", — добавил он.

При этом глава Ростуризма подчеркнул, что на 100% в этом году заполнены те отели, которые прислушались к рекомендациям ведомства не повышать цены на размещение. "Конечно, какие-то коллективные средства размещения, может быть, и не заполнены, но я считаю, что причина этого в неэффективной, может быть, ценовой политике, в некачественном продвижении, в низком уровне услуг", — заключил он.