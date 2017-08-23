МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Глава Ростуризма Олег Сафонов считает, что приостановка выдачи неиммиграционных виз негативно скажется на турпотоке из РФ в США, однако он надеется, что эти ограничения носят временный характер и будут отменены.

США с 23 августа приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России в связи с уменьшением числа сотрудников американских дипмиссий в России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в Москве.

"К сожалению, я считаю, что это скажется негативно на турпотоке. Я считаю, что он уменьшится, потому что американскую визу станет получать дольше, дороже, неудобнее для наших граждан. Как следствие, это, конечно, приведет к падению турпотока", — сказал Сафонов журналистам.

Кроме того, по его словам, это создает серьезные сложности в работе туроператоров. "Нет понимания, в течение какого периода времени будет получена виза, будет ли она получена", — пояснил он. "Для людей из регионов это серьезные затраты — и временные, и денежные. Это очень серьезные сложности, которые возникнут у наших граждан при получении визы", — добавил глава Ростуризма.

При этом он отметил, что это решение американских властей не окажет серьезного влияния на общий выездной турпоток из РФ, так как "объем турпоездок в США не столь велик".

Сафонов выразил надежду, что ограничения по выдаче американских виз впоследствии будут отменены. "Эти ограничения, которые введены, я надеюсь, носят временный характер. Я надеюсь, ситуация все-таки исправится, будет работа по выдаче виз вестись в прежнем, достаточно активном режиме", — сказал он.