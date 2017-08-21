Такси с аудиогидом по местам революционного Петрограда пользуется спросом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Жители Петербурга и туристы более 3,5 тысяч раз за два месяца воспользовались услугой аудиоэкскурсии на такси по местам революционного Петрограда 1917 года, сообщила РИА Новости представитель компании-перевозчика.

В начале июня одна из петербургских служб такси запустила новый формат экскурсий. Поездка продолжительностью около полутора часов позволяет посетить ключевые места, где развивались события с февраля по октябрь 1917 года. Во время поездки в салоне такси проигрывается аудиогид. Заказать услугу можно в любое время дня и ночи. В компании отмечают, что подобная услуга существует во французском Марселе, где таксист-экскурсовод едет по городу и сам рассказывает про то, что считает интересным. Однако образовательный проект такси с аудиогидом уникален, подчеркивает перевозчик.

"По состоянию на середину августа услугой воспользовались 3573 раз. Причём это не количество человек, а именно число поездок. А в машине на эту экскурсию может поехать до четырёх человек", — рассказала собеседница агентства.

Поездка начинается на Исаакиевской площади. Первый объект – Мариинский дворец, откуда 27 февраля 1917 года Совет министров отправил телеграмму Николаю II о том, что не в силах справиться с бунтами, охватившими Петроград. Экскурсия включает не только такие известные места, как Зимний дворец, "Аврора" и Финляндский вокзал, куда торжественно прибыл Ленин, но и, например, особняк балерины Матильды Кшесинской, с балкона которого Ленин читал свои апрельские тезисы, или маленький Виленский переулок, где подняли бунт первые части петроградского гарнизона.

"У нас город уникальный, есть что посмотреть. Но мы столкнулись с тем, что про, так сказать, "стандартные достопримечательности" все знают. И очень многие туристы объединяются в сообщества, в которых советуют друг другу не ходить на стандартные экскурсии, а ходить на нестандартные", — добавили в компании.