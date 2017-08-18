Путин рассказал, как привлечь туристов в Севастополь

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для привлечения туристов в Севастополь необходимо восстановить город, это относится к внешнему облику, коммунальным структурам и историческому центру.

Путин на встрече с общественными деятелями и учеными предложил обсудить проблемные вопросы, которым, по мнению специалистов, возможно, уделено недостаточное внимание в рамках реализации ФЦП по развитию Крыма и Севастополя.

По словам Путина, программа принята и реализуется, но, возможно, там не все учтено. "Насколько там учтено все, что связано с духовной составляющей жизни Крыма и Севастополя, где что-то недоработали, недосмотрели", — сказал Путин.

Президент отметил, что мероприятия в рамках этой программы относятся и к федеральной власти, и к региональной.

Одна из участниц встречи предложила организовывать молодежные туры в Севастополь для изучения роли города в истории России. "Нужно подумать, как организовывать туры молодежные по линии министерства, Ростуризма. Но для того чтобы это было привлекательно, город нужно восстанавливать — коммунальную структуру, внешний вид и, конечно, исторический центр", — сказал Путин.

Он отметил, что одним из значимых исторических мест является музей-заповедник Херсонес Таврический, где проходит встреча. Путин добавил, что обсудил с премьер-министром Дмитрием Медведевым возможность выделения этого музея-заповедника в "отдельную тему".

Путин также предложил сделать из Херсонеса так называемую "российскую Мекку".