Авиакомпания "Азимут" откроет 25 направлений из Ростова до 2021 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Создаваемая на юге РФ авиакомпания "Азимут" планирует открыть из аэропорта "Платов", где будет базовым перевозчиком, в Аксайском районе Ростовской области 25 направлений, включая 5 международных, до 2021 года, говорится в сообщении районной администрации.
"Уже в 2017 году компания планирует осуществлять прямые рейсы из аэропорта "Платов" в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Нижний Новгород, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Уфу, Самару, Казань, Грозный, Махачкалу. До 2021 года маршрутную сеть дополнят Калининград, Минводы, Челябинск, Волгоград, Астрахань, Сургут, Геленджик, Ереван, а также Прага, Франкфурт-на-Майне, Стамбул и Тель-Авив", — говорится в сообщении.
Авиакомпания "Азимут" создается для перевозок на юге России, одним из инвесторов проекта выступил совладелец аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев. Базовой воздушной гаванью для "Азимута" станет строящийся аэропорт "Платов" в Ростовской области. В пятницу 18 августа стало известно, что Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало авиакомпании "Азимут" сертификат эксплуатанта, что дает ей право на начало операционной деятельности.