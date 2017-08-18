В ОП Крыма уточнили, кого предлагают освободить от курортного сбора

КОКТЕБЕЛЬ (КРЫМ), 18 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Отдыхающие в Крыму дети в сопровождении родителей, а также те, кто приехал лечиться в санаториях или в командировку, должны быть освобождены от уплаты курортного сбора, сказал на пресс-конференции глава Общественной палаты (ОП) Крыма Григорий Иоффе.

Ранее Иоффе высказался за обнуление ставки курортного сбора для отдыхающих на полуострове крымчан.

"Общественная палата Крыма предлагает сделать нулевую ставку курортного сбора для отдыхающих в Крыму детей, которые приехали с родителями, а также для людей, которые приезжают в Крым на лечение и для командировочных", — сказал Иоффе.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря.

Пилотными регионами, где в первую очередь попробуют ввести курортный сбор, станут Евпатория и Феодосия. Эксперимент начнется 1 мая 2018 года.

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