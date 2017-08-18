ИЗМИР (Турция), 18 авг — РИА Новости, Федор Смирнов. Посол Турции в РФ Хюсейн Дириоз заявил РИА Новости, что не видит угрозы для здоровья посещающих Турцию российских туристов, Минздрав страны принимает необходимые меры в связи с сообщениями о заражении туристов вирусом Коксаки.

Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм на фоне распространения среди отдыхающих вируса Коксаки признали небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции. По состоянию на 16 августа, на горячую линию Роспотребнадзора поступило более 900 обращений.

"В нашу страну сейчас приезжают около 30 тысяч российских туристов в день. Насколько я знаю, около 300 туристов жаловались на недомогание, связанное с вирусом Коксаки. Относительно общего числа туристов это немного, но для нас важно здоровье каждого гостя. Наш Минздрав отслеживает ситуацию и принимает необходимые меры. Туристы могут спокойно продолжать отдыхать, угрозы для их здоровья нет", — сказал турецкий посол на полях 86-й Измирской международной многоотраслевой выставки, в которой Россия участвует в качестве страны-партнера.

Коксаки — группа энтеровирусов, которые являются одной из причин развития менингита. Заражение вирусом, как правило, происходит через воду, загрязненные продукты и бытовые предметы, однако возможна и передача воздушно-капельным путем, в связи с чем во время вспышек заболевания в туристических местах не рекомендуется посещение, к примеру, общих бассейнов.

Чаще всего вирусом заражаются маленькие дети, в случае проявления вируса типа А у них появляются высыпания и волдыри на ладонях и стопах, в носовой и ротовой полости, что затрудняет питание, высокая температура и головная боль. Вирус типа В, в свою очередь, может поразить сердце и печень, вызвать гепатит и миокардит (воспаление сердечной мышцы), не исключен летальный исход, в основном, в случае развития менингита или энцефалита.