Туристы и сепаратисты: кто в Испании пишет лозунги "Tourists go home"

МАДРИД, 17 авг – РИА Новости, Елена Шестернина. "Ваш туризм – это нищета молодежи" — под таким лозунгом на улицы Сан-Себастьяна (Страна басков) выйдут в четверг активисты левой молодежной организации Ernai, которые добиваются независимости автономного сообщества от Испании.

Это лето в Испании проходит под призывами к "борьбе с ныне существующей туристической моделью" и "массовым туризмом". Обычно незаметные — в силу своей немногочисленности — эти молодежные баскские и каталонские левые сепаратистские организации напали на "золотую жилу" медийного пространства.

"Мы не ожидали столько внимания к нашим акциям. Шумиха в СМИ абсолютно не отражает то, что реально происходит на улицах. Никто туристов не избивает и все наши акции носят исключительно мирный характер", — говорит РИА Новости представитель баскской молодежной организации Ernai Лур Албису (Lur Albizu).

Две недели назад баскские активисты уже провели один митинг – в столице автономного сообщества Витории. В нем приняли участие не более 200 человек. Последняя акция Ernai — "остановка" туристического паровозика в Сан-Себастьяне. Несколько молодых людей, одетых в парики и яркую одежду, танцуя и разбрасывая конфетти, обвешали паровозик наклейками с лозунгами против "массового туризма" и призывами прийти на митинг 17 августа. "Отчет" об акции они разместили на своей странице в Twitter – ролик снят под песню "Макарена".

Вершина айсберга

Остановленный туристический автобус в Барселоне, на ветровом стекле которого "напавшие" написали "Туризм убивает кварталы", зажженные дымовые шашки на пирсе города Пальма-де-Майорка (Балеарские острова), разбросанные там же в ресторане конфетти, проколотые шины велосипедов, которые сдаются в аренду, надписи на улицах "Tourists go home". Примерно такими способами молодые люди пытаются привлечь внимание к проблеме. И им это удается.

Представитель каталонской левой партии Endavant, входящей в коалицию "Кандидатура народного единства" и добивающейся независимости Каталонии, Исабель Вальет (Isabel Vallet) считает "смешным, когда говорят о нападениях, о насилии, хотя речь идет о четырех проколотых шинах и четырех надписях на улицах".

Для подобных организаций левого толка массовый туризм — лишь вершина айсберга, они требуют "изменить политическую систему" в целом, стратегические цели – переход от капитализма к социализму и объявление независимости Каталонии и Страны басков.

"Туризм – не единственная тема, о которой мы говорим. Мы проводим кампанию под лозунгом "Живой народ. За открытками существует другой мир". Мы говорим о нашем собственном проекте, который мы хотим строить, выступаем против той модели, которую навязывают Баскская националистическая партия, Народная партия, Испанская социалистическая рабочая партия", — объясняет Лур Албису.

Туристическая модель в Испании (страна год за годом бьет все новые рекорды, в прошлом году ее посетили более 75 миллионов, а за первые полгода 2017-го — 36,4 миллиона) им представляется несправедливой, "ведущей к обнищанию трудящихся".

Одна из мер по восстановлению социальной справедливости – экспроприация туристических объектов, например, некоторых отелей, супермаркетов и парков аттракционов, в частности, самого посещаемого в Европе "Порт Авентура". С таким предложением выступила молодежная каталонская организация Arran.

Квартирный вопрос

Более реальные предложения – введение моратория на строительство новых туристических объектов, регулирование цен на жилье, борьба с нелегальной сдачей его в аренду туристам.

"Проблема не туризм. А именно массовый туризм. В том, чем он оборачивается для жителей курортных городов. В Барселоне за последние годы в том районе, где я живу, стоимость аренды повысилась на 30%, в некоторых районах – на 50%, это преступление. При этом зарплаты вообще не повышаются. Для арендодателя выгоднее сдавать жилье туристам, а не нам, трудящимся. Коренные жители не могут оставаться в некоторых районах Барселоны, потому что им нечем платить аренду", — говорит Исабель Вальет. Она приехала в Барселону из Валенсии двенадцать лет назад. "Конечно, тогда столько туристов не было. Все началось с Олимпиады 1992 года, когда Барселону превратили в бренд. Но ситуация за последние годы стала просто критической", — добавляет она.

Резкий рост цен действительно беспокоит местных жителей каталонской столицы, которые несколько лет назад начали объединяться в ассоциации, требуя от местных властей взять ситуацию под контроль.

В 2015 году мэр Барселоны Ада Колау объявила о начале масштабной реформы туристического сектора, однако, по мнению жителей, с тех пор если что и изменилось, то в худшую сторону. Несколько дней назад 200 человек вышли на пляж Барселонеты (один из кварталов Барселоны) и под удивленные взгляды отдыхающих воткнули в песок десятки плакатов — "Мы не хотим туристов в наших зданиях! Это не пляжный курорт", "За запрет квартир для туристов", "Прекратите массовый туризм", "Хочу расти и играть в Барселонете". Один плакат удалось установить прямо в море. Помитинговав около часа, собравшиеся разошлись.

Городские власти осуждают последние акции левых, равно как и "любые насильственные действия". "Это отдельные инциденты, они ни в коем случае не отражают мнение жителей Барселоны", — заявили РИА Новости в мэрии каталонской столицы.

Впрочем, там прекрасно понимают, что на обострение конфликта необходимо как-то реагировать. И на этой неделе отчитались об успехах в решении вопроса нелегальной сдачи жилья в аренду. В частности, Airbnb вынуждена была убрать тысячу объявлений по требованию мэрии. По подсчетам городских властей, в Барселоне общее число незаконно сдаваемых квартир составляет на сегодняшний день от 5 тысяч до 6 тысяч. При этом в 2015 году их число оценивалось в 7-8 тысяч.

"Барселона двигалась к туристическому коллапсу. За несколько лет туристический поток увеличился на 20%. Когда мы пришли к власти, мы решили, что нельзя открывать новые отели в центре. Тогда нас называли сумасшедшими. Туризм – положительный феномен для экономики, но необходимо лучше регулировать этот сектор. Надо обсуждать, вести диалог, вносить предложения. Этим и занимается мэрия", — говорят в городском руководстве.

Где деньги

Амбициозный план по регулированию туристического сектора барселонские власти начали внедрять два года назад, объявив временный мораторий на выдачу лицензий новым отелям и хостелам. В январе 2017 года власти запретили открывать новые гостиницы в Старом городе и других наиболее популярных у туристов районах. В других зонах были введены ограничения. Последняя мера — введенный с июля запрет на сигвеи в Старом городе, в Готическом квартале и в Барселонете. Помимо сигвеев отныне запрещен другой аналогичный транспорт — гироскутеры, элекаты — как "небезопасный и создающий трудности для пешеходов".

"Есть районы, где спальных мест для туристов больше, чем для жителей. Это неправильно и не идет на пользу туристическому сектору", — заявили в мэрии. При этом городские власти уверяют, что "большая часть доходов от туристического налога идет не на продвижение города, а на улучшение условий жизни".

При этом в мэрии напомнили, что туризм обеспечивает 13% ВВП города, в нем заняты почти 70 тысяч человек. В целом в Испании, где безработица почти 18%, в туристическом секторе работают 2,9 миллиона человек, он обеспечивает 11% ВВП страны.

Однако критики "туристической модели" заявляют, что создаваемые рабочие места низкооплачиваемые и временные. "Нам говорят, что в туристическом секторе создаются рабочие места. Но какого качества и на какой срок – на неделю, месяц, как они оплачиваются? Куда идут деньги, которые государство получает от туристов? Разве зарабатывают небольшие магазины, жители? Или спекулянты, многонациональные корпорации, хозяева гостиниц?" — говорит Лур Албису, живущая в Стране басков.

Меры по регулированию сектора в самый разгар "борьбы с туристической моделью" объявили власти Балеарских островов. Они пошли по пути Каталонии и резко увеличили штрафы за незаконную сдачу жилья туристам. Если раньше максимальный штраф составлял четыре тысячи евро, то теперь для частного лица – от 20 до 40 тысяч евро, а для онлайн-платформ до 400 тысяч. Все лица, сдающие жилье в аренду, должны его внести в единый реестр. Открыта "горячая линия", куда местные жители могут пожаловаться на нарушителей. Кроме того, ограничено количество жилья, которое сдается в аренду, — 623 624 места.

Российские туристы с удивлением узнают новости о том, что в Испании им не все рады. Россия по итогам первого полугодия оказалась на десятой строчке среди стран, чьи граждане чаще всего приезжают в Испанию. С января эту страну посетили более 450 тысяч туристов из РФ, только в июне — почти 150 тысяч. "Мы с семьей недавно были на Майорке, отлично отдохнули. Много ездили по острову и везде встречали только очень теплый прием. Честно говоря, был удивлен, узнав о "антитуристических настроениях" на Майорке. Уверен, что выходки нескольких молодых людей никак не связаны с общим гостеприимным настроением испанцев", — говорит москвич Александр Пелевин.

Акции против массового туризма на Балеарских островах проводит все та же каталонская организация Arran, призывающая "немедленно запретить компании", связанные с арендой жилья, такие как Airbnb. По ее мнению, ныне существующая в Испании туристическая модель "соответствует капиталистической системе, которая сконцентрирована в руках немногих", что приводит к "повышению цен на аренду квартир до такой степени, что нас выживают из наших кварталов". Правда, официальный представитель этой молодежной организации 21-летняя Мар Ампурданес (Mar Ampurdanès), по данным издания Cronica Global, живет вовсе не в бедных районах, куда, по ее словам, из-за туристов вынужден переезжать рабочий класс, а на вилле примерной стоимостью в 400 тысяч евро с бассейном в респектабельном муниципалитете Палау-солита-де-Плегаманс в 30 километрах от Барселоны.