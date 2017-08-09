Дагестанский туристический проект представят на выставке в Турции

МАХАЧКАЛА, 9 авг — РИА Новости. Корпорация развития Дагестана на выставке в Турции представит инвестиционную площадку под строительство санаторно-курортного комплекса "Золотые пески", сообщил РИА Новости представитель корпорации.

В Измире 18 августа откроется 86-я Международная ярмарка. Делегация из России прибудет под руководством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Российская экспозиция на ярмарке станет платформой для обсуждения вопросов развития российско-турецкого сотрудничества.

"Наряду с туризмом и сельским хозяйством Дагестан намерен активно развивать медицину. Инвестиционная площадка "Золотые пески" в Дербентском районе идеально подходит для развития санаторно-курортной сферы", — цитирует руководителя Корпорации развития Дагестана Эльбруса Гасанова его пресс-служба.

По данным ведомства, общая территория площадки, расположенной на берегу Каспия, составляет 55 гектаров, при этом власти республики обещают оказать инвесторам всю необходимую помощь ходе реализации проекта.

Ранее сообщалось, что комплекс "Золотые пески" — это крупный инвестиционный проект, где будут возведены гостиничные комплексы, коттеджный поселок, рестораны, аквапарки, водные аттракционы, спортивные площадки, а также причал для лодок и яхт.

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