Черногория в июне приняла больше всего туристов из России

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия в июне заняла первое место среди всех въездных туристических рынков Черногории, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные черногорского статистического бюро (Monstat) за июнь 2017 года.
Так, в июне число туристических прибытий россиян в Черногорию составило 18,845 тысячи, что составляет 16,1% от всего въездного турпотока в страну. На втором месте – граждане Сербии с 15,191 тысячи прибытий (12,9% от турпотока). Третье место делят граждане Польши и Франции с долями в 5,6% и 5,4% турпотока соответственно.
Кроме того, в июне 25,2% всех ночевок иностранных туристов в Черногории пришлось на российских граждан. На втором месте Сербия — 13,2%, на третьем Польша — 6%, на четвертом Франция — 5,6%. Далее следуют Босния и Герцеговина — 4,4%, Великобритания — 4,2%, Германия — 3,7% и Украина — 2,7%. При этом чуть менее половины всех ночевок иностранных туристов пришлось на Будву.
Ассоциация сообщает, что аналитики склонны полагать, что учитывая глубину бронирований, на падении числа туристических прибытий в Черногорию из России сказалось прежде всего возвращение на рынок дешевой Турции, ставшей для многих семейных туристов хорошим вариантом отдыха с детьми по соотношению цена и качество.