Черногория в июне приняла больше всего туристов из России

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Россия в июне заняла первое место среди всех въездных туристических рынков Черногории, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные черногорского статистического бюро (Monstat) за июнь 2017 года.

"Россия в июне уверенно заняла первое место среди всех въездных туристических рынков Черногории как по объему прибытий, так и по количеству ночевок, однако по сравнению с прошлым годом ее доля на рынке сократилась", — говорится в сообщении.

Так, в июне число туристических прибытий россиян в Черногорию составило 18,845 тысячи, что составляет 16,1% от всего въездного турпотока в страну. На втором месте – граждане Сербии с 15,191 тысячи прибытий (12,9% от турпотока). Третье место делят граждане Польши и Франции с долями в 5,6% и 5,4% турпотока соответственно.

Кроме того, в июне 25,2% всех ночевок иностранных туристов в Черногории пришлось на российских граждан. На втором месте Сербия — 13,2%, на третьем Польша — 6%, на четвертом Франция — 5,6%. Далее следуют Босния и Герцеговина — 4,4%, Великобритания — 4,2%, Германия — 3,7% и Украина — 2,7%. При этом чуть менее половины всех ночевок иностранных туристов пришлось на Будву.

Отмечается, что если сравнивать эти показатели с данными за июнь 2016 года, количество российских туристов в годовом выражении сократилось на 62,1% — с 49,666 тысячи прибытий в июне 2016 до 18,845 тысячи в этом июне. В январе спад составил 56% в годовом выражении, в феврале – 44%, в марте – 34,3%, в апреле – на 14,5%, в мае – на 61,8%. В целом за первое полугодие турпоток из России в Черногории сократился на 58,6% до 29,793 тысячи. Сократилось в июне и количество ночевок – с 462,586 тысячи до 136,381 тысячи.

Ассоциация сообщает, что аналитики склонны полагать, что учитывая глубину бронирований, на падении числа туристических прибытий в Черногорию из России сказалось прежде всего возвращение на рынок дешевой Турции, ставшей для многих семейных туристов хорошим вариантом отдыха с детьми по соотношению цена и качество.