Турпоток во Францию восстановился после терактов

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Туристический поток во Францию полностью восстановился после заметного падения на фоне серии террористических актов 2015-2016 годов, следует из данных французского института статистики Insee.
"Это увеличение было намного более резким, чем в предыдущие два квартала, и более чем компенсировало значительное снижение, зафиксированное годом ранее (на 5,3%) в посттеррористический период. Таким образом, количество ночевок выросло более чем на 4% по сравнению со вторым кварталом 2015 года. Этот подъем вызван как французскими, так и иностранными туристическими поездками", — говорится в сообщении.
"В частности, в Париже значительно увеличилось количество ночевок иностранных туристов, на 16,5%, показатель достиг аналогичного уровня, зафиксированного в 2015 году", — следует из данных Insee.
Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены. Через 7 месяцев, 14 июля 2016 года, водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Жертвами стали 86 человек, пострадали более 430 человек.