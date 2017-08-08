Турпоток во Францию восстановился после терактов

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Туристический поток во Францию полностью восстановился после заметного падения на фоне серии террористических актов 2015-2016 годов, следует из данных французского института статистики Insee.

Согласно данным Insee, во втором квартале 2017 года число туристических ночевок в стране выросло на 10,2% в годовом выражении, до 107,1 миллиона. При этом рост числа ночевок иностранцев составил 10,4%, французов — 10,1%.

"Это увеличение было намного более резким, чем в предыдущие два квартала, и более чем компенсировало значительное снижение, зафиксированное годом ранее (на 5,3%) в посттеррористический период. Таким образом, количество ночевок выросло более чем на 4% по сравнению со вторым кварталом 2015 года. Этот подъем вызван как французскими, так и иностранными туристическими поездками", — говорится в сообщении.

Наибольшее увеличение турпотока отмечается в Париже: рост ночевок в отелях — на 12,6%, а в гостиницах — на 27,6% в годовом выражении. Показатели по кемпингу в начале сезона достигли исторического максимума — роста на 18,7%.

"В частности, в Париже значительно увеличилось количество ночевок иностранных туристов, на 16,5%, показатель достиг аналогичного уровня, зафиксированного в 2015 году", — следует из данных Insee.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены. Через 7 месяцев, 14 июля 2016 года, водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Жертвами стали 86 человек, пострадали более 430 человек.