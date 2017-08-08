После отмены виз турпоток из России в Дубай увеличился почти вдвое

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. После отмены в ОАЭ виз для россиян с 1 февраля 2017 года турпоток из России в Дубай достиг 233 тысяч человек, что на 97% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила во вторник пресс-служба департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая (ДТКМ).
По данным ДТКМ, почти все 20 ключевых рынков, которые являются для эмирата источниками входящего туризма, продемонстрировали за первое полугодие 2017 года положительную динамику или, во всяком случае, удерживают стабильные показатели.
Стратегические изменения в порядке въезда в ОАЭ, согласно которым граждане Китая и России получили возможность получать бесплатную визу по прибытии в страну, продолжают подтверждать свою очевидную эффективность.
"Мы непрерывно расширяем и улучшаем инфраструктуру города и туристическое предложение, что становится возможным благодаря поддержке государственных структур, общественных организаций и частных представителей индустрии. Помимо этого, мы также ставим своей целью сохранение намеченного положительного тренда не только в течение оставшихся месяцев 2017 года, но и в дальнейшем, чтобы к 2020 году достичь желаемого результата в 20 миллионов туристов за год", — заявил генеральный директор Dubai Tourism Хелал Саид Альмарри.