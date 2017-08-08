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Туризм
Туризм

После отмены виз турпоток из России в Дубай увеличился почти вдвое

16:3908.08.2017
(обновлено: 17:21 08.08.2017)
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© РИА Новости / Анна ЧерноваДубай. Архивное фотоДубай. Архивное фото
© РИА Новости / Анна Чернова

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. После отмены в ОАЭ виз для россиян с 1 февраля 2017 года турпоток из России в Дубай достиг 233 тысяч человек, что на 97% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила во вторник пресс-служба департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая (ДТКМ).

В аэропорту Шереметьево-2
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Турпоток из России в Доминикану утроился в первом полугодии 2017 года
"Общее число зарубежных туристов, остановившихся в Дубае минимум на одну ночь, составило за первое полугодие 2017 года 8,06 миллиона человек – на 10,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Этот новый рекорд, представленный в отчете департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая (Dubai Tourism), свидетельствует об уверенном росте и укреплении позиций туристического сектора экономики эмирата", — говорится в сообщении.

По данным ДТКМ, почти все 20 ключевых рынков, которые являются для эмирата источниками входящего туризма, продемонстрировали за первое полугодие 2017 года положительную динамику или, во всяком случае, удерживают стабильные показатели.

Стратегические изменения в порядке въезда в ОАЭ, согласно которым граждане Китая и России получили возможность получать бесплатную визу по прибытии в страну, продолжают подтверждать свою очевидную эффективность.

Пхукет. Таиланд. Архивное фото
© Fotolia / Reise-und Naturfoto
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"По сравнению с первым полугодием 2016 года количество туристов из Китая увеличилось на 55% (413 тысяч человек), а из России – на 97% (233 тысячи человек), благодаря чему Россия закрепила свое место в десятке стран-лидеров по количеству приезжающих в эмират гостей", — отмечают эксперты.

"Мы непрерывно расширяем и улучшаем инфраструктуру города и туристическое предложение, что становится возможным благодаря поддержке государственных структур, общественных организаций и частных представителей индустрии. Помимо этого, мы также ставим своей целью сохранение намеченного положительного тренда не только в течение оставшихся месяцев 2017 года, но и в дальнейшем, чтобы к 2020 году достичь желаемого результата в 20 миллионов туристов за год", — заявил генеральный директор Dubai Tourism Хелал Саид Альмарри.

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Туризм
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Kot Piter
Пора вводить курортный сбор! =))
17:09
08.08.2017
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