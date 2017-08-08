МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские туристы обращаются в туристические фирмы, чтобы узнать обстановку на турецких курортах, связанную с неподтвержденными слухами о наличии там вируса Коксаки, но пока не отказываются от уже приобретенных туров, сообщила во вторник РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Ломидзе подтвердила, что туристы обращаются в туристические компании с вопросами, насколько опасно сейчас отдыхать в Турции из-за сообщений о случаях заболеваний, связанных с вирусом Коксаки.
"До конца недели мы не сможем оценить, как информация об "эпидемии" отразится на продажах турецкого направления. Но звонки от туристов есть, кто-то хочет поменять направление, есть желающие перенести тур на более позднее время, хотя не очень понятно, что это может дать", — сказала собеседница агентства.
Ломидзе отметила, что "пока нет подтверждения о том, что в Турции действительно началась эпидемия, пока нет конкретных заявлений на эту тему со стороны Роспотребнадзора и Ростуризма, расторжения контрактов будут происходить с теми штрафами, которые указаны в договоре".
Вирус Коксаки относится к возбудителям детских инфекций. Преимущественно проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Течение инфекционного процесса в целом благоприятное, но бывают случаи развития осложнений.