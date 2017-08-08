АТОР: россияне знают о вирусе Коксаки, но от туров в Турцию не отказываются

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские туристы обращаются в туристические фирмы, чтобы узнать обстановку на турецких курортах, связанную с неподтвержденными слухами о наличии там вируса Коксаки, но пока не отказываются от уже приобретенных туров, сообщила во вторник РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ранее СМИ сообщили, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки, десятки отдыхающих были якобы вынуждены досрочно прервать свой отпуск. В понедельник в дирекции культуры и туризма провинции Анталья РИА Новости сообщили об одном случае с семьей из Украины, члены которой, по предположению врача, заразились вирусом Коксаки. Ростуризм информации об осложнении эпидемиологической ситуации в Турции не получал, Роспотребнадзор направил в страну соответствующий запрос.

Ломидзе подтвердила, что туристы обращаются в туристические компании с вопросами, насколько опасно сейчас отдыхать в Турции из-за сообщений о случаях заболеваний, связанных с вирусом Коксаки.

"До конца недели мы не сможем оценить, как информация об "эпидемии" отразится на продажах турецкого направления. Но звонки от туристов есть, кто-то хочет поменять направление, есть желающие перенести тур на более позднее время, хотя не очень понятно, что это может дать", — сказала собеседница агентства.

"Обращения есть, но отказов от оплаченных туров пока нет, потребители пока оценивают риски и прикидывают убытки, которые они могут понести в случае отказа от путешествия в Турцию в данной ситуации", — добавила она.

Ломидзе отметила, что "пока нет подтверждения о том, что в Турции действительно началась эпидемия, пока нет конкретных заявлений на эту тему со стороны Роспотребнадзора и Ростуризма, расторжения контрактов будут происходить с теми штрафами, которые указаны в договоре".

Вирус Коксаки относится к возбудителям детских инфекций. Преимущественно проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Течение инфекционного процесса в целом благоприятное, но бывают случаи развития осложнений.