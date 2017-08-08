Турпоток из России в Доминикану утроился в первом полугодии 2017 года

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Министерство туризма Доминиканской Республики уведомило, что российский турпоток в эту страну по итогам первого полугодия 2017 года достиг 118 тысяч человек и более чем в три раза превысил прошлогодние объемы, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По данным министерства туризма Доминиканской Республики, с января по июнь 2017 года турпоток в Доминикану из Европы вырос на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по общему количеству туристических прибытий (118 тысяч) за первое полугодие российский рынок оказался в лидирующей тройке — уступая только Германии и Франции, и оказался лидером по приросту среди стран Европы. Только в июне в Доминикане на отдыхе побывало 17,8 тысячи российских туристов, в то время как год назад — немногим более 6,3 тысячи человек", — говорится в сообщении.

Ориентируясь на динамику прибытий россиян и на планы туроператоров расширить перевозку на направлении, в Доминикане говорят о восстановлении российского рынка, который претерпевал спад в 2014–2015 годах.

Туроператоры отмечают, что спрос на Доминикану в 2017 году стал стабильным и что туристическая аудитория этого направления пополнилась туристами более бюджетных направлений. Участники рынка считают, что такие изменения связаны со снижением средней стоимости на подобные туры и с наличием прямого авиасообщения. Эксперты обращают также внимание и на большую отельную базу, качественные туристические услуги, безопасность, соответствие ожиданиям российских туристов.

Представители отрасли подчеркивают такие достоинства Доминиканы, как береговую линию в 1566 километров, возможность купаться в Карибском море и Атлантическом океане, стабильную погоду, круглогодичность отдыха, а также разнообразие отелей, работающих по системе "все включено". Большинство крупных гостиничных комплексов в Доминикане рассчитано на семейный отдых, но есть и отели категории "только для взрослых".