Ростуризм сообщил, что россияне при землетрясении в Турции не пострадали

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Данных о российских туристах, которые пострадали при землетрясении в Турции, а также обращений в генконсульство РФ в Анталии к настоящему моменту нет, заявила РИА Новости во вторник советник руководителя Федерального агентства по туризму Светлана Сергеева.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции во вторник сообщило, что новое землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе турецкого курорта Бодрум на юго-западе страны.

"По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в настоящий момент данных о пострадавших и разрушениях нет. Обращений от российских граждан в генконсульство в Анталье не поступало", — сообщила Сергеева.

"Федеральное агентство по туризму призывает граждан, находящихся на территории Турции, сохранять спокойствие, следовать указаниям властей и внимательно относиться к их рекомендациям относительно соблюдения мер безопасности", — сказала собеседница агентства.