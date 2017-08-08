Туристы начали покидать подтопленный Хасанский район Приморья

Река Комаровка в Приморье, разлившаяся после ливней. 7 августа 2017

Река Комаровка в Приморье, разлившаяся после ливней. 7 августа 2017

ВЛАДИВОСТОК, 8 авг – РИА Новости. Автобусы с российскими и иностранными туристами, более суток из-за паводка находившиеся в Хасанском районе, начали покидать территорию, сообщает администрация края.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано 8 населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек, в том числе более 3,5 тысячи детей. В крае ввели режим ЧС.

Был частично отрезан Хасанский район, где находится пункт пропуска через российско-китайскую границу, многие туристы не могли вернуться домой. Во вторник утром размытую дорогу восстановили.

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"Всего заложниками стихии стали более 15 тысяч туристов из Владивостока, Хабаровска, Амурской области и других субъектов ДФО… Автобусы с туристами понемногу покидают затопленный район", — говорится в сообщении.

По данным властей, иностранные и российские туристы были размещены в специально созданном временном пункте пребывания, где им была оказана необходимая помощь.

Турпотоки с других пунктов пропуска переориентированы на открытый пограничный пункт "Краскино". Также организовано движение парома по маршруту Славянка–Владивосток, чтобы разгрузить поток туристов.