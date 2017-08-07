АТОР: туристический потенциал Байкала нужно развивать всеми способами

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Туроператоры уверены, что спрос на организованные туристические поездки на озеро Байкал станет гораздо выше, если в регионе появятся достойные туристические структуры, будет расширена программа маршрутов, проведена цифровизация и организовано субсидирование транспортных перевозок, сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По мнению президента РФ Владимира Путина, который в минувшую пятницу побывал на Байкале, "бесконтрольность так называемых "диких" туристов приводит к стихийным свалкам на берегу и мусору в водоёмах", а "стремление предпринимателей по максимуму использовать спрос на байкальские путешествия — часто к игнорированию ими экологических норм".

"Очевидно, что организованный турпоток на Байкал приносит региону гораздо меньше проблем и гораздо больше денег. Эксперты обращают внимание на необходимость скорейшего развития транспортного сообщения и в самом регионе, а также на необходимость развития инфраструктуры объектов размещения и цифровизации байкальского туризма, а также на расширение сети турмаршрутов. Все это, по мнению игроков туристического рынка, позволит привлечь новых туристов, в том числе и семейных", — говорится в сообщении АТОР.

По оценке туроператорского сообщества, внутренний спрос на туры на Байкал мог бы быть существенно больше, чем сегодня, — с учетом значительного туристического потенциала региона. При том, что зарубежные пляжные направления — не конкуренты Байкалу, организованный рынок не растет.

"Байкал — это и нетронутая дикая природа, но и простая и малоразвитая инфраструктура размещения и досуга, с большими расстояниями и плохими дорогами. Продавая такие туры, надо четко и ясно дать понять клиенту, что его ждет. Этого сегодня большинство агентов не делают вообще", — рассказали в пресс-службе компании "Русский Экспресс".

"Программа субсидирования авиаперелетов очень помогла бы развитию туристского потенциала региона. Цена перелета является серьезным препятствием для развития данного направления. Добраться поездом дешевле, но далеко не все туристы готовы терять 3-5 дней на проезд до места отдыха", — сообщили в компании АЛЕАН и обратили внимание на необходимость развития туристского потенциала байкальского региона всеми возможными способами, потому что пока "для многих людей увидеть Байкал так и остается несбыточной мечтой".