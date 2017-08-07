В Министерстве культуры России подготовили форму электронной путевки

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Министерство культуры РФ на портале раскрытия информации о подготовке нормативных актов опубликовало проект, касающийся утверждения формы электронной путевки, которая будет использоваться в РФ с 1 января 2018 года.

Проект приказа утверждает форму и порядок размещения электронных путевок в единой информационной системе. В тексте также сообщается, что "квитанция электронной путевки (выписка из единой информационной системы электронных путевок) является документом строгой отчетности и применяется для осуществления организациями и индивидуальными предпринимателями наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники".

Руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Надежда Ефремова напомнила, что в июле был опубликован еще один документ, касающийся электронных путевок. "Это постепенная разработка нормативной базы к запуску электронной путевки в 2018 году. Опубликован первый вариант документа. В дальнейшем его текст может дорабатываться", — пояснила эксперт.

Приказ вступает в силу с 1 января 2018 года, когда станет действительной норма закона, позволяющая туроператорам и турагентам заключать договоры с туристами в электронном виде. При этом закон не обязывает туркомпании заключать электронные договоры. Если документ заключен в бумажной форме, оформление электронной путевки не требуется.

В документе будут указываться сведения о туроператоре, сформировавшем турпродукт, турагенте (если договор заключен им), о туристах (фамилия, имя, отчество, наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность), а также сведения о заказчике туристского продукта — если заказчик не является туристом.

В путевке также указываются потребительские свойства туристского продукта — программа пребывания, маршрут и условия путешествия, включая информацию о средствах размещения, условия проживания (места нахождения средства размещения, его категории) и питания, услуги по перевозке потребителя в стране (месте) временного пребывания, наличие экскурсовода (гида), гида-переводчика и инструктора-проводника, а также дополнительные услуги (если применимо). Далее должны быть указаны такие сведения, как общая цена туристского продукта в рублях, реквизиты договора о реализации туристского продукта, форма оплаты.