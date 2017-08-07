США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Туризм
Туризм

АТОР: вице-премьер Мутко дал ряд поручений по поддержке внутреннего туризма

16:1007.08.2017
(обновлено: 16:11 07.08.2017)
0110
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами Правительства РФПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами Правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко по итогам июльской встречи с туристическими компаниями-членами Ассоциации туроператоров России подписал серию важных поручений, направленных на поддержку внутреннего туризма, сообщает в понедельник АТОР.

"Прошедшая в июле встреча Виталия Мутко с туроператорами-членами АТОР оказалась более чем результативной: в начале августа вице-премьер подписал ряд важных поручений по ее итогам", — говорится в сообщении.

Про чартеры

Ранее советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин информировал РИА Новости, что представители турбизнеса намерены поднять вопрос срыва полетных программ чартерными авиаперевозчиками, которые таким образом портят туристический сезон лета 2017 года.

По результатам встречи Мутко дал поручение Минтрансу во взаимодействии с Минкультуры, Росавиацией и Ростуризмом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить до 10 октября свои предложения, направленные на повышение ответственности авиаперевозчиков за реализацию чартерных программ.

Про субсидирование

Представители турбизнеса акцентировали внимание и на необходимости субсидирования внутренних чартерных туристических авиаперевозок, когда целевые субсидии шли бы именно на поддержку конкурентоспособности российских туристических направлений. Это предполагает выделение субсидий организаторам таких перевозок — туроператорам внутреннего туризма.

"Позиция профессионалов туристического рынка нашла понимание у вице-премьера: Минтрансу России во взаимодействии с Минкультуры и Минфином поручено проработать вопрос о субсидировании групповых авиаперевозок, входящих в состав турпакета, на популярных внутренних туристских направлениях. Согласно поручению вице-премьера, согласованные между ведомствами предложения по данному вопросу должны быть представлены на рассмотрение правительства до 10 октября этого года. Отметим, что вопрос субсидирования авиаперевозки в составе турпакета ставится на таком уровне впервые", — информирует ассоциация.

Про отели

Туроператоры, которые вкладываются в развитие отельной базы на российских курортах, неоднократно отмечали на протяжении последних нескольких лет, что инвестирование происходит "не благодаря, а вопреки официальной политике в сфере гостиничного хозяйства".

На встрече Виталия Мутко с турбизнесом звучали и конкретные предложения относительно тех мер, которые должны повысить привлекательность и конкурентоспособность российских курортов. В числе проблем Илья Уманский, вице-президент АТОР, обозначал сложности с подключением отелей к инженерным сетям, необходимость льгот и субсидированных кредитов для игроков отечественного гостиничного рынка.

Мнения игроков турбизнеса оказались услышаны. Курирующий отрасль вице-премьер поручил Министерству культуры в координации с Минэкономразвития, Минфином и Минстроем проработать и принять дополнительные меры по повышению инвестиционной привлекательности проектов по созданию туристской инфраструктуры, включая вопросы подключения к инженерным сетям, применения льготных ставок по НДС, а также субсидирования кредитов, привлекаемых для строительства и реконструкции гостиниц и иных объектов размещения. О результатах ведомствам предписано доложить в правительство РФ до 29 сентября.

Про онлайн-бронирование

Кроме того, учитывая высказанные на встрече мнения о фактической монополизации рынка онлайн-бронирования отелей крупными зарубежными игроками, не несущими должной ответственности перед туристами по нормам законодательства РФ, Мутко поручил Минкультуры, ФАС и Минкомсвязи и другими заинтересованными органами исполнительной власти до 30 октября разработать и представить предложения по поддержке российских систем бронирования турпродуктов и отдельных туристских услуг.

Про футбол

"Не воспользоваться таким прекрасным шансом, как Чемпионат мира, для увеличения организованного турпотока в страну мы просто не имеем права", — так подытожил обсуждение туристского потенциала грядущего спортивного мероприятия вице-премьер на встрече с турбизнесом.

В соответствии с этим тезисом, Мутко подписал поручение Ростуризму и Россотрудничеству. В нем этим госорганам во взаимодействии с общественными организациями (АТОР) и другими заинтересованными структурами предписывается "обеспечить реализацию мероприятий комплексного плана продвижения и популяризации туристских возможностей России как страны-организатора Чемпионата Мира по футболу 2018 года".

Про автобусы

Проблемы турбизнеса с устаревшим автопарком хорошо известны. Особую остроту сегодня приобрел вопрос по обновлению автобусного парка для групповых перевозок детей на экскурсии — этот тезис также звучал на июльской встрече.

В итоге вице-премьером было подписано поручение Минтрансу, Минпромторгу и Минкультуры совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями до 30 октября 2017 года представить предложения по поддержке закупок транспортных средств для организации групповых туристических поездок.

Комментировать
Туризм
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена