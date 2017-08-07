АТОР: вице-премьер Мутко дал ряд поручений по поддержке внутреннего туризма

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко по итогам июльской встречи с туристическими компаниями-членами Ассоциации туроператоров России подписал серию важных поручений, направленных на поддержку внутреннего туризма, сообщает в понедельник АТОР.

"Прошедшая в июле встреча Виталия Мутко с туроператорами-членами АТОР оказалась более чем результативной: в начале августа вице-премьер подписал ряд важных поручений по ее итогам", — говорится в сообщении.

Про чартеры

Ранее советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин информировал РИА Новости, что представители турбизнеса намерены поднять вопрос срыва полетных программ чартерными авиаперевозчиками, которые таким образом портят туристический сезон лета 2017 года.

По результатам встречи Мутко дал поручение Минтрансу во взаимодействии с Минкультуры, Росавиацией и Ростуризмом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить до 10 октября свои предложения, направленные на повышение ответственности авиаперевозчиков за реализацию чартерных программ.

Про субсидирование

Представители турбизнеса акцентировали внимание и на необходимости субсидирования внутренних чартерных туристических авиаперевозок, когда целевые субсидии шли бы именно на поддержку конкурентоспособности российских туристических направлений. Это предполагает выделение субсидий организаторам таких перевозок — туроператорам внутреннего туризма.

"Позиция профессионалов туристического рынка нашла понимание у вице-премьера: Минтрансу России во взаимодействии с Минкультуры и Минфином поручено проработать вопрос о субсидировании групповых авиаперевозок, входящих в состав турпакета, на популярных внутренних туристских направлениях. Согласно поручению вице-премьера, согласованные между ведомствами предложения по данному вопросу должны быть представлены на рассмотрение правительства до 10 октября этого года. Отметим, что вопрос субсидирования авиаперевозки в составе турпакета ставится на таком уровне впервые", — информирует ассоциация.

Про отели

Туроператоры, которые вкладываются в развитие отельной базы на российских курортах, неоднократно отмечали на протяжении последних нескольких лет, что инвестирование происходит "не благодаря, а вопреки официальной политике в сфере гостиничного хозяйства".

На встрече Виталия Мутко с турбизнесом звучали и конкретные предложения относительно тех мер, которые должны повысить привлекательность и конкурентоспособность российских курортов. В числе проблем Илья Уманский, вице-президент АТОР, обозначал сложности с подключением отелей к инженерным сетям, необходимость льгот и субсидированных кредитов для игроков отечественного гостиничного рынка.

Мнения игроков турбизнеса оказались услышаны. Курирующий отрасль вице-премьер поручил Министерству культуры в координации с Минэкономразвития, Минфином и Минстроем проработать и принять дополнительные меры по повышению инвестиционной привлекательности проектов по созданию туристской инфраструктуры, включая вопросы подключения к инженерным сетям, применения льготных ставок по НДС, а также субсидирования кредитов, привлекаемых для строительства и реконструкции гостиниц и иных объектов размещения. О результатах ведомствам предписано доложить в правительство РФ до 29 сентября.

Про онлайн-бронирование

Кроме того, учитывая высказанные на встрече мнения о фактической монополизации рынка онлайн-бронирования отелей крупными зарубежными игроками, не несущими должной ответственности перед туристами по нормам законодательства РФ, Мутко поручил Минкультуры, ФАС и Минкомсвязи и другими заинтересованными органами исполнительной власти до 30 октября разработать и представить предложения по поддержке российских систем бронирования турпродуктов и отдельных туристских услуг.

Про футбол

"Не воспользоваться таким прекрасным шансом, как Чемпионат мира, для увеличения организованного турпотока в страну мы просто не имеем права", — так подытожил обсуждение туристского потенциала грядущего спортивного мероприятия вице-премьер на встрече с турбизнесом.

В соответствии с этим тезисом, Мутко подписал поручение Ростуризму и Россотрудничеству. В нем этим госорганам во взаимодействии с общественными организациями (АТОР) и другими заинтересованными структурами предписывается "обеспечить реализацию мероприятий комплексного плана продвижения и популяризации туристских возможностей России как страны-организатора Чемпионата Мира по футболу 2018 года".

Про автобусы

Проблемы турбизнеса с устаревшим автопарком хорошо известны. Особую остроту сегодня приобрел вопрос по обновлению автобусного парка для групповых перевозок детей на экскурсии — этот тезис также звучал на июльской встрече.

В итоге вице-премьером было подписано поручение Минтрансу, Минпромторгу и Минкультуры совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями до 30 октября 2017 года представить предложения по поддержке закупок транспортных средств для организации групповых туристических поездок.