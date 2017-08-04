Египет хочет привлечь туристов на побережье Средиземноморья

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Египет хочет привлекать иностранных туристов не только на курорты Красного моря, но и на север страны — побережье Средиземного моря, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Сообщается, что климатические условия на Средиземноморье отличаются от тех, к которым привыкли туристы на Красном море — более мягкий климат, купальный сезон здесь длится с мая по октябрь. Почти все курорты египетского Средиземноморья являются частными, отельный фонд развит слабо. Если на Красном море египтян как туристов было традиционно мало в силу ориентированности этого региона на иностранный турпоток, то северное побережье страны, наоборот, считается популярным местном отдыха именно для местных жителей.

"Египетские бизнесмены хотят "развернуть" туриндустрию северного побережья в сторону иностранных туристов. Как сообщил Председатель Комитета по туризму Ассоциации египетских предпринимателей (EBA) Ахмед Бальбаа, для развития туризма в этом регионе в течение ближайших пяти лет нужно увеличить емкость отельного фонда, а также продумать стратегию по развитию яхтенного туризма и морских видов спорта", — говорится в сообщении.

По мнению Бальбаа, у египетского Средиземноморья есть возможность привлекать до 5 тысяч яхтенных заходов в год, что будет стимулом для дальнейшего развития местной инфраструктуры и привлечения инвестиций. Кроме того, на северном побережье надо создавать такие условия, чтобы туристы смогли спокойно выйти из отеля, совершать городские экскурсии или отправиться в пустыню на сафари. Глава EBA считает, что здесь нужно избежать концепции отдыха, принятого на курортах Красного моря, когда туристы не стремятся покидать территорию отелей.

Регион северного побережья признается в самом египетском турбизнесе очень перспективным: переговоры с арабскими и иностранными инвесторами по приобретению ими земельных участков для строительства крупных туристических комплексов уже идут, отмечает ассоциация.