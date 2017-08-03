Крым с начала года посетили почти три миллиона туристов

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Республику Крым с января по июль 2017 года посетили 2,86 миллиона туристов, из которых подавляющее большинство прибыло на полуостров воздушным транспортом или на пароме, сообщает в четверг пресс-служба министерства курортов и туризма РК.

"Количество туристов, посетивших республику Крым с января по июль 2017 года, составило 2 миллиона 859,9 тысячи человек", — говорится в сообщении.

По данным министерства, больше всего туристов с начала года отдохнуло на южном берегу Крыма – 46% от общего количества, на западном побережье Крыма – 21,5%, на восточном – 18%, в Крымском предгорье – 14,5%. Средняя загрузка работающих санаториев и отелей в июле составила 64,6%.

"За январь-июль 2017 года 48% отдыхающих прибыли на полуостров авиатранспортом, 47% – паромной переправой и 5% – на автомобильном транспорте через пункты пропуска Армянск и Чонгар", — подсчитали эксперты.

В июле руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщал, что Крым в 2017 году посетили более 2,3 миллиона туристов, что примерно соответствует показателям прошлого года.

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