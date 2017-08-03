Депутат ГД назвал условия введения курортного сбора в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 3 авг — РИА Новости. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев не исключает, что Кабардино-Балкария может подключиться к ведению курортного сбора после 2022 года, если будут успешными результаты эксперимента в четырех субъектах РФ, на которые распространяется принятый закон.

Президент России Владимир Путин 30 июля подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря. Согласно закону, сбор вводится "для финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры".

"После 2022 года, на мой взгляд, многие регионы выйдут с просьбой, чтобы это коснулось и их, в том числе, я думаю, что и наш регион", — сказал журналистам Шхагошев, представляющий в Госдуме Кабардино-Балкарию.

Он отметил, что сейчас есть возможность наблюдать за экспериментом по введению курортного сбора в других регионах.

"Мы с большим воодушевлением наблюдаем за тем, каким образом будет реализовываться этот проект. С одной стороны, противники курортного сбора говорят, что он может отпугнуть туристов. Но с другой стороны, курортный сбор нужен, если мы хотим развития, это своего рода подспорье для выстраивания инфраструктуры", — полагает парламентарий.

Он напомнил, что согласно принятому закону, курортный сбор пойдет муниципалитетам, которые смогут заняться развитием инфраструктуры в регионе.