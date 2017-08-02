РСТ: средства от курортного сбора не должны идти на нецелевые траты

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Средства от курортного сбора не должны идти на нецелевые траты, которые должны оплачиваться за счет общих налоговых поступлений, заявил в среду в ходе телемоста Москва — Сухум "Курортный сбор в России: влияние на туротрасль Абхазии" президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.

Президент России Владимир Путин 30 июля подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря. Согласно закону, сбор вводится "для финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры".

Шпилько акцентировал внимание на том, что вопрос использования средств от сбора остается одним из важнейших в эксперименте. "Если на эти средства будут строиться очистные сооружения, проводиться уборка территории, строиться дороги, то это будут пустые хлопоты. На это должны расходоваться средства из бюджета, который формируется за счет всех налоговых поступлений", — сказал он.

"За счет курортного сбора можно создать туристско-информационный центр, обеспечить туристскую навигацию, даже оборудовать стоянки для туристических автобусов — с этим можно согласиться. Но нельзя оборудовать пляж, который уже сдан в аренду, так как надлежащим состоянием пляжа должен заниматься арендатор", — пояснил глава союза туриндустрии.

Он напомнил, что в других странах подобный сбор взимается за уже существующую инфраструктуру. "То есть сначала что-то создают, а потом для ее поддержки и развития взимается курортный сбор. Нельзя брать сбор за то, чего нету, или за то, что не соответствует кондиции", — заявил Шпилько.

При этом он особо подчеркнул, что турбизнес не выступает против курортного сбора, а призывает к тому, чтобы он работал эффективно, с учетом мирового опыта и законов рынка, а не как дань экономической или политической конъюнктуре. "Закон принят, и наша задача — обеспечить условия, чтобы эксперимент прошел в мирных целях", — резюмировал Шпилько.