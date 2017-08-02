В Абхазии считают, введение в России курортного сбора не повысит турпоток

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Введение курортного сбора, который в рамках эксперимента начнут взимать с мая 2018 года в ряде регионов России, не заставит российских туристов переориентироваться на курорты Абхазии и не повысит турпоток в эту страну, заявил в среду заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря.

"Мы считаем, что после того как в 2018 году в ряде регионов России введут курортный сбор, никакого увеличения турпотока в Абхазию не будет. Те туристы, которые уже побывали в нашей республике, которым понравилось — они будут приезжать. Если мы не будем оказывать надлежащие туристические услуги и обеспечивать гостям соответствующую туристическую инфраструктуру, то к нам не поедут", — прокомментировал ситуацию Ахба в ходе телемоста Москва-Сухум "Курортный сбор в России: влияние на туротрасль Абхазии".

По словам замминистра, Абхазия не конкурирует ни с Сочи, ни с Крымом. "Мы друг друга дополняем теми туристическими продуктами, которые есть на сегодняшний день, особенно в сфере туристских услуг" — пояснил он.

"В Абхазии видят, как наши соседи, особенно в городе Сочи, развивают туристическую инфраструктуру. Рост туристических потоков в России отразились и на нашей республике. Многие туристы, которые приезжают из Сочи в Абхазию с однодневным визитом, на следующий год уже обращаются к туроператорам, чтобы отдохнуть в нашей стране", — отметил Ахба.