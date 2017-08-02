Туроператоры оценили факторы, влияющие на внутренний турспрос 2018 года

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские туроператоры назвали факторы, которые будут влиять на покупательские настроения россиян в 2018 году с учетом причин снижения спроса на южные российские направления в текущем году, сообщила в среду член президиума Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Чиркунова.

Выступая в ходе телемоста Москва-Сухум "Курортный сбор в России: влияние на туротрасль Абхазии", она рассказала, что на всем Черноморском побережье в 2017 году сложилась примерно одинаковая ситуация, где туроператорские компании отмечают примерно 30%-е снижение спроса по отношению к 2016 году. Она пояснила, что к этому было много неблагоприятных предпосылок, от метеоусловий, до конкурирующего турецкого направления.

"Планируя 2018 год, мы уделяем внимание следующим факторам, которые сформируют покупательскую способность. Во-первых, это турецкое направление, по которому туроператоры планируют 30%-й рост, так как в этом году еще не все турецкие отели работали в полную силу. Во-вторых, российские отельеры в этом году почувствовали сложность сезона и в следующем году явно будут лояльно относиться к формированию цен", — пояснила представитель РСТ.

Чиркунова так же отметила, что важно учитывать и то, что в следующем году открывается мост в Крым, так как многие туристы хотят прокатиться по нему, что приведет к перетеканию части турпотока в Крым.

"Все мы знаем, что в 2018 году в России пройдет Чемпионат мира по футболу, частично он будет проходить в Сочи, а это означает, что вся транспортная перевозка на этот период подорожает, по дороге в Сочи будут загружены трассы, а так же будут введены дополнительные меры безопасности", — сообщила она.

Последним фактором, влияющим на спрос, Чиркунова назвала удорожание авиаперевозок. По ее словам, 70% россиян предпочитают покупать невозвратные билеты, которые в соответствии с недавно принятым законом могут не включать бесплатный провоз багажа, в связи с чем его придется оплачивать дополнительно.