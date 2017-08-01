РСТ не считает, что оформление виз в США станет более проблематичным

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Кризисной ситуации при оформлении виз в США на фоне дипломатического "обмена любезностями" между Москвой и Вашингтоном, скорее всего не будет, сообщил РИА Новости во вторник вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Посольство США в РФ ранее допустило, что сокращение по решению российских властей персонала дипмиссии приведет к замедлению консульской деятельности.

"Я не думаю, что возникнет какая-то сложная ситуация. США — это не массовое туристическое направление для россиян. Нашим согражданам и так приходится заботиться о визах в эту страну заранее. В этом году даже в обычных условиях россиянам требовалось более двух месяцев, чтобы получить визу в Америку", — сказал Барзыкин.

"Американцы выдают визы на два и три года, поэтому туристы, претендующие на них, готовы ждать долго. Возможно, будут какие-то часы пик, но в целом ничего критического не случится. В США едут те, кто планируют поездку заранее, это же не Турция", — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссии США в РФ будет таким же, как и персонал диппредставительства России в Америке — по 455 человек с каждой стороны. В результате 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность в России. В госдепе США сочли действия Москвы неоправданными и пообещали отреагировать на них.